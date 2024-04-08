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南市選出SUPER教師 許媖華讓孩子做最好的自己

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市西門實驗小學老師許媖華獲選全市SUPER教師，將代表參加全國決選。圖／台南市教師會提供
台南市西門實驗小學老師許媖華獲選全市SUPER教師，將代表參加全國決選。圖／台南市教師會提供

台南市教師會選出2024全市SUPER教師，西門實驗小學教師許媖華，在班上不設幹部，讓孩子學習自我管理、自律與自覺，她相信，有自律孩子也會尊重他人。

許媖華分享，「相信老師必須專業成長、與時俱進，我從閱讀與學習新事物得到許多樂趣，不止自我成長，也能運用在班級經營與雙語課程設計上，讓我更欲罷不能。」

20年來的教書生涯，長期深入接觸小朋友與家長，讓許媖華磨練出一身「好脾氣」與「柔軟心」; 她說，由於長期帶低年級，個性也越來越「天真無邪」，滿腦子天馬行空的想法與創意，在教學時致力於讓小朋友們「從玩中學」進而體會學習的樂趣並樂於主動學習。

帶班級時，致力於讓每個小朋友「在愛中成長」希望學生們在老師無私地接納下安心做自己，成為帶給別人溫暖的人。

在課程教學方面，許媖華運用創新的教學方法，如全英語授課配合平板教學，引入SDGS等國際議題，讓學生在享受學習的同時，也能對全球議題有所認知。

許媖華覺得自己很幸運能陪伴學生們成長，陪他們經歷喜怒哀樂，因此常會學生說，「請安心做自己，老師都能接納」， 對他們說，「你是獨一無二的，有力量的，你能讓世界更美好」。相信只要小朋友們有健康的身心、健康的學習心態，那麼學科成就終將水到渠成。

SUPER教師獎 教師 班級經營 自我成長 雙語教育

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