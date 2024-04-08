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嘉市鞦韆節較勁 安定真護宮送王

聯合報／ 記者李宗祐謝進盛／連線報導
嘉義市鞦韆節昨天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，共36名選手參加高空盪鞦韆比賽。記者李宗祐／攝影
嘉義市鞦韆節昨天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，共36名選手參加高空盪鞦韆比賽。記者李宗祐／攝影

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傳承超過200年的嘉義市鞦韆節昨天登場，36名不同年齡及世代選手在12公尺高鞦韆架上較勁盪高，在地的光路里長林昇賢奪下中年組第1名，並回捐獎金給武當山玄天上帝廟；台南安定區真護宮南瀛王船祭文化季昨進入壓軸「送王」，信徒一起拉王船、見證火化。此兩活動也都為花蓮地震災民祈福。

嘉義市長黃敏惠說，北天燈、南蜂炮、嘉市有鞦韆節，相傳清朝時期奉神意舉行盪鞦韆儀式消災祈福，果然瘟疫就一切平安，也就是有好的體力才有好的免疫力，3年來新冠肺炎疫情，更能體會這神明的指示。

比賽於玄天上帝廟廟埕舉行，竹製競技鞦韆架高12公尺，參賽選手說，盪高的關鍵是蹲下時腰部跟著鞦韆順勢擺盪。

雙人青年組第1名其中之一的林裕強表示，參拜玄天上帝後身體慢慢變好，發願每年都要參加比賽。

台南市安定真護宮的南瀛王船祭昨天燒王船，信眾推王船前往火化地點，也為花蓮地震災民祈福。記者謝進盛／攝影
台南市安定真護宮的南瀛王船祭昨天燒王船，信眾推王船前往火化地點，也為花蓮地震災民祈福。記者謝進盛／攝影

另，安定真護宮甲辰科五朝王醮南瀛王船祭文化季，台南市長黃偉哲、退輔會主委馮世寬等人上午一同祭祀後，上千信徒一起用4條繩索，將王船拉至500公尺外，廟方依古禮立船桅、裝添載品和相關祈福儀式，現場鑼鼓喧天，周圍有陣頭與神轎護持繞行王船。

昨天近中午11點11分王船起燃，火勢吞噬船身陷入火海，信徒見證祈福。

真護宮主委陳榮春說，此次信眾參與踴躍，王船添載品逾1萬3000份，數量為歷科之最。

嘉義 王船

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