南市竹溪整治二期招標 議員籲清淤

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台南市竹溪流經東區和南區，也是市區唯一露天溪流，流過南山公墓再匯流成日新溪從四鯤鯓出海，曾遭嚴重汙染，被詬病為「臭水溝」，市府表示，完成整治工程第1期設水質淨化場，再爭取到4億多元，推動第2期工程在竹溪橋處旁設置淨水場，正辦招標，並提出第3期4.5億元整治經費計畫，也另規畫於日新溪設截流站。有議員建議，河底淤泥也要清；市府回應，會逐步清理。

市府表示，竹溪流經體育公園段在第１期整治完工後，每天6萬公噸的民生廢水約有2.5萬公噸截流至水質淨化場處理後再放流，但仍有約3.5萬公噸沒處理，竹溪的水質仍未完全改善，因此市府續爭取第2期整治經費，處理另3.5萬公噸廢水，徹底改善水質。

市府解釋，第2期經費4.6億元去年底就獲核定，但因南市飛靶射擊場遷移問題卡關而延後，最近敲定射擊場8月暫遷往柳營區，而關廟的射擊場也將展開興建作業，讓整治工程得以進行，目前正辦招標作業。

市議員林美燕說，期待水利局的竹溪與日新溪汙染改善計畫，但日新溪溪底汙泥積存已久，即使未來水質改善，但汙泥若不清，水質改善成效還是會大打折扣，未來也應把清淤列入，才能竟其功。

台南社大研究員晁瑞光說，也希望日新溪出海口周遭魚塭、凹地減少開發，發揮蓄洪作用，因應溫室效應下的急遽氣候。

水利局長邱忠川表示，河川水質改善是市長黃偉哲首要政策之一，已經提案向水利署、環境部爭取4.58億元，規畫日新溪汙染整治，還未爭取到之前，汙染改善並沒放鬆，將先在日新溪設截流站，引水到虎尾寮水資源處理中心，處理後放流，同時改善日新溪與三爺溪汙染。

邱忠川也說，會逐步清日新溪的淤泥，但私有地部分暫無法清理，須等徵收後才能清淤。