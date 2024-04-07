「紅球計畫」吸引十多萬人追球 最後1天現身台南大南門城

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台南市紅球計畫掀起全民「追球」熱潮，大紅球今天來到大南門城，搭配野餐活動，帶入高峰，10天展期吸引10多萬人次互動和體驗，成為近年台灣罕見的大型互動街頭藝術盛事。民眾透過創意，更與古都的人文歷史與環境產生對話，讓紅球計畫成為以視覺溝通和藝術共創的活動。

10天的歷史街區紅球計畫，民眾每天跟著展出地點而移動，適逢清明連假，每天都吸引上萬人次來互動，昨天在竹溪，是一高潮。今天在大南門城的紅球計畫，配合野餐活動更掀熱潮，一大早民眾在城前公園鋪起餐墊，放置各式美食，美味與飲料交晃中，也讓紅球活動和視覺、藝術與美味奏出交響曲。

台南市長黃偉哲認為，紅球與在地文化結合，有很多蘊意與故事可以講，特別是在歷史街區裡，除看見傳統與現代元素的撞擊，也看見藝術與宗教文化的視覺激盪。

文化局表示，這次活動以美國藝術家Kurt Perschke的獨特視角，探索歷史街區的生活場景，透過高彩度紅球的景觀衝擊，每天以不同的夾揉角度，吸睛效果十足，帶領人們重新探索古蹟、窄巷、水面等歷史場域。

文化局長謝仕淵指出，活動期間吸引來自各界的熱烈響應，不僅促成網路上多樣化歷史人文回顧，現場也有畫家每日寫生、傳統與現代舞共演、老店產品共創、及吉祥物趣味互動等，深度體驗了臺南「生活博物館」內涵。