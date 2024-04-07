快訊

喊想「繼承家產」當行長！陸小學生發言掀議 農發行證實出身銀行世家

寶林茶室案好消息！ 重症個案3人「昏迷指數都有進步」

花蓮大地震餘震707起 氣象署：不排除再發生規模5以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「紅球計畫」吸引十多萬人追球 最後1天現身台南大南門城

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，古蹟前的大紅球顯得特別美麗。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，古蹟前的大紅球顯得特別美麗。記者鄭惠仁／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台南紅球計畫掀起全民「追球」熱潮，大紅球今天來到大南門城，搭配野餐活動，帶入高峰，10天展期吸引10多萬人次互動和體驗，成為近年台灣罕見的大型互動街頭藝術盛事。民眾透過創意，更與古都的人文歷史與環境產生對話，讓紅球計畫成為以視覺溝通和藝術共創的活動。

10天的歷史街區紅球計畫，民眾每天跟著展出地點而移動，適逢清明連假，每天都吸引上萬人次來互動，昨天在竹溪，是一高潮。今天在大南門城的紅球計畫，配合野餐活動更掀熱潮，一大早民眾在城前公園鋪起餐墊，放置各式美食，美味與飲料交晃中，也讓紅球活動和視覺、藝術與美味奏出交響曲。

台南市長黃偉哲認為，紅球與在地文化結合，有很多蘊意與故事可以講，特別是在歷史街區裡，除看見傳統與現代元素的撞擊，也看見藝術與宗教文化的視覺激盪。

文化局表示，這次活動以美國藝術家Kurt Perschke的獨特視角，探索歷史街區的生活場景，透過高彩度紅球的景觀衝擊，每天以不同的夾揉角度，吸睛效果十足，帶領人們重新探索古蹟、窄巷、水面等歷史場域。

文化局長謝仕淵指出，活動期間吸引來自各界的熱烈響應，不僅促成網路上多樣化歷史人文回顧，現場也有畫家每日寫生、傳統與現代舞共演、老店產品共創、及吉祥物趣味互動等，深度體驗了臺南「生活博物館」內涵。

紅球每日充氣與消風的儀式感，吸引了眾多人的參與，過程彷彿是日常生活的縮影，讓人感到療癒之情。謝仕淵說，「紅球計畫」所帶來的衝擊，展現了台南蓬勃的文化生命力，期待未來歷史環境與藝術互動更加繽紛多彩，結合人文、環境與藝術開創進化更為豐富的生活博物館。

台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，民眾快樂在野餐盒上彩繪，增加情趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，民眾快樂在野餐盒上彩繪，增加情趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市紅球計畫最後一天來到大南門城，並舉辦野餐活動，吸引許多民眾參加。記者鄭惠仁／攝影

台南 文化局 紅球

延伸閱讀

台南掀紅球熱潮 市府統計吸客逾10萬人次

紅球計劃台南掀熱潮！藝術家新化現場創作 4月7日南門公園畫句點

圓環紅燈可右轉！漫畫「鯨舟堂休業中」給你不得不愛上台南的理由

紅球現身成大未來館 平行展帶觀眾看門道

相關新聞

「紅球計畫」吸引十多萬人追球 最後1天現身台南大南門城

台南市紅球計畫掀起全民「追球」熱潮，大紅球今天來到大南門城，搭配野餐活動，帶入高峰，10天展期吸引10多萬人次互動和體驗...

台南竹溪、日新溪汙染 市府分期改善 環團：出海口魚塭要減少開發

台南市竹溪是市區唯一露天溪流，流經南山公墓再匯流成日新溪從四鯤鯓出海，為改善整條河川汙染，已完成第1期整治，第2期整治經...

台南運河水色變黑遭汙染？ 市府：初判氣溫變化大造成

台南運河這幾天水色變深如黑色，市議員李啟維今天要求市府應盡速查明真相，還市民乾淨的運河。水利局表示，初判可能是氣溫變化大...

嘉義市高空鞦韆節驚呼聲中登場 為全民消災也為花蓮地震祈福

傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代的選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝...

北港振玄堂八家將首列無形文資 縣長張麗善親赴授證

雲林縣北港鎮笨港如性振玄堂負責人蔡上元積極推動八家將文化，2016年曾獲「全球中華文化藝術薪傳獎」，最近更獲雲林縣登錄為...

鳳梨為意象特色遊具場啟用 家長雖開心仍有這個擔憂

關廟區大潭埤占地25公頃是許多當地居民休假常去踏青的去處。不過地方不斷陳情，希望能有適合小朋友遊玩的特色遊具區。市府編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。