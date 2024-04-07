台南運河水色變黑遭汙染？ 市府：初判氣溫變化大造成

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台南運河這幾天水色變深如黑色，市議員李啟維今天要求市府應盡速查明真相，還市民乾淨的運河。水利局表示，初判可能是氣溫變化大，水體擾動造成水色異常，並非汙染所致。

李啟維表示，昨天下午跑行程經過健康路新樂路，發現運河的水被染黑了，詢問附近住戶，也說這幾天不知什麼原因，運河的水被汙染，原本以為是觀光城底下水溝排放汙染造成，結果不是，因為中華西路觀光城水溝閘門沒有打開。

李啟維說，他從安平路中華西路，施工中的臨安橋沿著運河岸邊往南觀察，發現往健康路這個方向的運河水色越黑，水利局就在附近，難道沒有發現？他表示，每年的春雨，截流站閘門打開，家庭廢水排到運河，就會造成溶氧量高的鰮仔等魚類翻肚死亡浮出水面，政府投入再多經費增加設備還是無效，因為台南市汙水接管率不到30%不到，可是這幾天並沒有下雨為何水會變黑？請市府找出汙染源頭。

水利局表示，水色異常位置在安平區健康路與新樂路口樂利橋周邊，經現場勘查取樣檢測，初判可能是氣溫變化大，水體擾動造成水色異常。