台南運河水色變黑遭汙染？ 市府：初判氣溫變化大造成
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台南運河這幾天水色變深如黑色，市議員李啟維今天要求市府應盡速查明真相，還市民乾淨的運河。水利局表示，初判可能是氣溫變化大，水體擾動造成水色異常，並非汙染所致。
李啟維表示，昨天下午跑行程經過健康路新樂路，發現運河的水被染黑了，詢問附近住戶，也說這幾天不知什麼原因，運河的水被汙染，原本以為是觀光城底下水溝排放汙染造成，結果不是，因為中華西路觀光城水溝閘門沒有打開。
李啟維說，他從安平路中華西路，施工中的臨安橋沿著運河岸邊往南觀察，發現往健康路這個方向的運河水色越黑，水利局就在附近，難道沒有發現？他表示，每年的春雨，截流站閘門打開，家庭廢水排到運河，就會造成溶氧量高的鰮仔等魚類翻肚死亡浮出水面，政府投入再多經費增加設備還是無效，因為台南市汙水接管率不到30%不到，可是這幾天並沒有下雨為何水會變黑？請市府找出汙染源頭。
水利局表示，水色異常位置在安平區健康路與新樂路口樂利橋周邊，經現場勘查取樣檢測，初判可能是氣溫變化大，水體擾動造成水色異常。
水利局說，為削減排入運河的民生汙水，市府極推動汙水下水道系統及汙水截流工程，目前安平運河集水區用戶接管率已7成，再透過運河周邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施攔截民生汙水至安平水資源回收中心處理，目前已為安平運河杜絕9成汙染來源。為進一步改善運河水質，水利局持續向中央爭取經費辦理汙水截流工程，減少汙水排入運河，維護運河水質
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