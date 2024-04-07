快訊

喊想「繼承家產」當行長！陸小學生發言掀議 農發行證實出身銀行世家

寶林茶室案好消息！ 重症個案3人「昏迷指數都有進步」

花蓮大地震餘震707起 氣象署：不排除再發生規模5以上餘震

台南運河水色變黑遭汙染？ 市府：初判氣溫變化大造成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南運河樂利橋附近水色變黑，疑遭汙染。圖／李啟維提供
台南運河樂利橋附近水色變黑，疑遭汙染。圖／李啟維提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台南運河這幾天水色變深如黑色，市議員李啟維今天要求市府應盡速查明真相，還市民乾淨的運河。水利局表示，初判可能是氣溫變化大，水體擾動造成水色異常，並非汙染所致。

李啟維表示，昨天下午跑行程經過健康路新樂路，發現運河的水被染黑了，詢問附近住戶，也說這幾天不知什麼原因，運河的水被汙染，原本以為是觀光城底下水溝排放汙染造成，結果不是，因為中華西路觀光城水溝閘門沒有打開。

李啟維說，他從安平路中華西路，施工中的臨安橋沿著運河岸邊往南觀察，發現往健康路這個方向的運河水色越黑，水利局就在附近，難道沒有發現？他表示，每年的春雨，截流站閘門打開，家庭廢水排到運河，就會造成溶氧量高的鰮仔等魚類翻肚死亡浮出水面，政府投入再多經費增加設備還是無效，因為台南市汙水接管率不到30%不到，可是這幾天並沒有下雨為何水會變黑？請市府找出汙染源頭。

水利局表示，水色異常位置在安平區健康路與新樂路口樂利橋周邊，經現場勘查取樣檢測，初判可能是氣溫變化大，水體擾動造成水色異常。

水利局說，為削減排入運河的民生汙水，市府極推動汙水下水道系統及汙水截流工程，目前安平運河集水區用戶接管率已7成，再透過運河周邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施攔截民生汙水至安平水資源回收中心處理，目前已為安平運河杜絕9成汙染來源。為進一步改善運河水質，水利局持續向中央爭取經費辦理汙水截流工程，減少汙水排入運河，維護運河水質

台南運河樂利橋附近水色變黑，疑遭汙染。圖／李啟維提供
台南運河樂利橋附近水色變黑，疑遭汙染。圖／李啟維提供
台南運河樂利橋附近水色變黑，疑遭汙染，水利局取樣檢測。圖／水利局提供
台南運河樂利橋附近水色變黑，疑遭汙染，水利局取樣檢測。圖／水利局提供

李啟維 水利局 水質

延伸閱讀

台南主要水庫蓄水率約4成5 籲工業戶自主節水

高雄華夏路口又開挖！施工6年才剛在2月完工 居民氣炸：到底要挖幾次？

台南飄三月雪苦楝花盛開 議員為本土樹木請命：勿再種外來樹

樹屋標成「tree mouse」南市議員批貽笑大方 市府：已修正

相關新聞

「紅球計畫」吸引十多萬人追球 最後1天現身台南大南門城

台南市紅球計畫掀起全民「追球」熱潮，大紅球今天來到大南門城，搭配野餐活動，帶入高峰，10天展期吸引10多萬人次互動和體驗...

台南竹溪、日新溪汙染 市府分期改善 環團：出海口魚塭要減少開發

台南市竹溪是市區唯一露天溪流，流經南山公墓再匯流成日新溪從四鯤鯓出海，為改善整條河川汙染，已完成第1期整治，第2期整治經...

台南運河水色變黑遭汙染？ 市府：初判氣溫變化大造成

台南運河這幾天水色變深如黑色，市議員李啟維今天要求市府應盡速查明真相，還市民乾淨的運河。水利局表示，初判可能是氣溫變化大...

嘉義市高空鞦韆節驚呼聲中登場 為全民消災也為花蓮地震祈福

傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代的選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝...

北港振玄堂八家將首列無形文資 縣長張麗善親赴授證

雲林縣北港鎮笨港如性振玄堂負責人蔡上元積極推動八家將文化，2016年曾獲「全球中華文化藝術薪傳獎」，最近更獲雲林縣登錄為...

鳳梨為意象特色遊具場啟用 家長雖開心仍有這個擔憂

關廟區大潭埤占地25公頃是許多當地居民休假常去踏青的去處。不過地方不斷陳情，希望能有適合小朋友遊玩的特色遊具區。市府編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。