南市做工行善團助弱勢 完成房屋修繕253戶

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台南市勞工局今天與「做工行善團」志工持續為柳營區、南區、麻豆區等轄內弱勢家庭修繕房屋，改善居住品質。勞工局與做工行善團長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。

台南市勞工局透過新聞稿表示，今天與「做工行善團」志工持續兵分三路為柳營區、南區、麻豆區等轄內弱勢家庭修繕房屋，這週也至官田區、關廟區、安平區會勘，要讓台南處處有人情味，處處有溫暖。

台南市彩券販賣人員職業工會會員每年固定捐助材料費，理事長林文進今天到南區案場關懷為志工加油打氣，並捐助修繕相關費用。

柳營區66歲連姓老翁獨居，具有低收入戶身分，因居住的房屋屋頂為竹管搭建，年久損壞，中間嚴重下陷，隨時都有坍塌的危險。勞工局「做工行善團」接獲通報並評估後，陸續由泥水、電氣、金屬、木工等工會接力修繕。

南區80歲杜姓老太太的丈夫已過世，女兒40多歲已出嫁，45歲兒子擔任作業員，僅領基本工資。杜姓老太太因跌倒摔斷髖關節動手術，術後在家休養。目前因須償還向親友借來治療癌症的醫藥費，經濟拮据無法自行修繕房屋。

勞工局指出，杜姓老太太家中廚房天花板嚴重塌陷，窗戶嚴重損壞，房屋有多處需整修；「做工行善團」啟動修繕相關期程，目前已完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工、電線配置，牆壁美化板等，這週將進行浴室磁磚、騎樓天花板水泥修補。

居住於麻豆區麻口里一戶低收入戶，也因老屋使用已久，導致屋頂漏水。勞工局啟動前置作業。今天先進行臨時用電設置及配水管前置作業施工，後續再進行舊屋頂石棉瓦、天花板拆除清運施工、屋頂鐵厝、牆壁鋼板施工等。

台南市勞工局長王鑫基表示，勞工局與做工行善團長期服務弱勢家庭與弱勢職災勞工房屋修繕，至今已完成253戶，感謝志工不畏風雨接力為弱勢家庭付出。