快訊

紅糟肉熱量竟比五花肉還高 一圖看懂潤餅包哪些配料最罪惡

影／花蓮地震中橫東段搶通！天祥44人脫困 餐廳員工：比921還可怕

竹溪風華再現 台南市區唯一森林野趣境地開放在即

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，竹溪蜿蜒流過，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新。圖／南市府水利局提供
哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，竹溪蜿蜒流過，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新。圖／南市府水利局提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新。水利局表示，對於已遭占用擾動區域，移除既有廢棄構造及垃圾，開闢洪泛平原，並設置日、月兩座浮島，配合復植林相，提供完善步道設施，打造一塊遠離都會塵囂且富含歷史文化底蘊的野趣淨地。

竹溪曾是台南8景之一，但隨著生活廢水汙染而成臭溪，市府爭取近10億經費在4年前完成第期景觀、水質改善，竹溪過了竹溪橋，在金湯橋間有約20公頃的哈赫拿爾森林，一旁為射擊場，並緊鄰體育公園，也是市區唯一仍保持森林樣貌的綠地。為了利用這塊寶地，打造城市森林，並且呼應竹溪上游美麗景觀，爭取到1.41億元改善景觀，經1年多施工，從市立體育場西南側到竹溪，已煥然一新，接近完工。

水利局長邱忠川說，竹溪水環境改善計畫最重要的核心價值在於還地於河，透過自然緩坡解放原本束縛於三面光混凝土的河道，拉近人與水的距離，將水岸綠地向兩岸拓展延伸至周邊社區。計畫分別以「自然」和「人文」為主軸，東側大林國宅區、西側臨水交社文化園區、北側為五妃廟與慶中街商圈、南側為市區內珍貴的哈赫拿爾森林，東西向的「人文歷史軸線」，透過開放空間綠地、無障礙動線，串起周邊社區生活。

南北向的「自然生態軸線」是串聯整體竹溪水環境改善的重點，透過拋石護岸、跌水及棲地營造及植栽等，讓竹溪恢復河川生命力。哈赫拿爾森林曾是野鹿群棲的古獵場，林中仍維持巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源之一。

環境改善工程完整保留森林林相的原始風貌，使民眾得以深入探索以低度開發原則，進行自然復育與手作步道的營造，區內減少使用混凝土、瀝青等硬鋪面，動線為軟性鋪面，為森林內的野生動物保留生物通道，另，步道導入定點解說，適度提供民眾親近、探訪此一都市綠肺與蜿蜒其中的水脈，預定於2024年5月開放民眾使用。

哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新，步道導入定點解說。圖／南市府水利局提供
哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新，步道導入定點解說。圖／南市府水利局提供
哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，竹溪蜿蜒流過，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新。圖／南市府水利局提供
哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，竹溪蜿蜒流過，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新。圖／南市府水利局提供

台南 水利局 體育

延伸閱讀

高雄兒童節連假湧現出遊潮 市區住房率7成以上

高雄化身大型海洋樂園！兒童節邀大小朋友來場海洋「大」冒險

紓解國3關廟路段車流交管 台86進閘道大排長龍怨聲載道

大甲媽遶境明起駕預估人潮破百萬 店家摩拳擦拳備貨

相關新聞

挖地下室新建工程全面勘驗 南市府：未依規定施工重罰

上月間台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建大樓工地因地下室開挖工程，施工不當造成路面塌陷案，市府工務局今表示，除依違...

鳳梨為意象特色遊具場啟用 家長雖開心仍有這個擔憂

關廟區大潭埤占地25公頃是許多當地居民休假常去踏青的去處。不過地方不斷陳情，希望能有適合小朋友遊玩的特色遊具區。市府編列...

影／紅球來到大南門城 文史團體舉幡守護南山公墓

台南市紅球計畫今天是最後1天活動，大紅球來到中西區大南門城，文史團體也趁紅球熱來到拉布條表達守護南山公墓的訴求，認為此公...

嘉縣貨轉中心抵費地標售 料掀搶標

台積電將在嘉科園區蓋2座先進封裝廠，另「華泰名品城」也將落腳高鐵太保站特區，造成嘉義房市飆漲；縣府最近公告辦理「貨物轉運...

震後出遊 平地露營區湧人潮

花蓮震災後餘震頻繁，讓民眾怕怕，清明連假出遊不「上山」改「下海」或往平地走，台南北門雙春濱海遊憩區22個星空帳全被訂滿，...

現存最早古墓、鄭成功2嬪妃墓地都在台南 祭祀掃墓由誰來？

清明掃墓作為台灣重要民俗祭祀節日，墓葬本身也是民眾追思先祖，以及地方發展與變遷歷程的見證者。台南市文資處每年皆會前往「陳永華墓」、「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」、「曾振暘墓」等五座台南市古墓進行祭祀，今年亦與官方、民間等多個單位，在清明節前夕共同前往掃墓，傳達對先祖的慎終追遠以及市府對文化資產的重視及傳承。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。