竹溪風華再現 台南市區唯一森林野趣境地開放在即

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哈赫拿爾森林是台南市區唯一仍抱持森林樣貌的小森林，環境改造工程即將在5月完工，原本髒亂環境煥然一新。水利局表示，對於已遭占用擾動區域，移除既有廢棄構造及垃圾，開闢洪泛平原，並設置日、月兩座浮島，配合復植林相，提供完善步道設施，打造一塊遠離都會塵囂且富含歷史文化底蘊的野趣淨地。

竹溪曾是台南8景之一，但隨著生活廢水汙染而成臭溪，市府爭取近10億經費在4年前完成第期景觀、水質改善，竹溪過了竹溪橋，在金湯橋間有約20公頃的哈赫拿爾森林，一旁為射擊場，並緊鄰體育公園，也是市區唯一仍保持森林樣貌的綠地。為了利用這塊寶地，打造城市森林，並且呼應竹溪上游美麗景觀，爭取到1.41億元改善景觀，經1年多施工，從市立體育場西南側到竹溪，已煥然一新，接近完工。

水利局長邱忠川說，竹溪水環境改善計畫最重要的核心價值在於還地於河，透過自然緩坡解放原本束縛於三面光混凝土的河道，拉近人與水的距離，將水岸綠地向兩岸拓展延伸至周邊社區。計畫分別以「自然」和「人文」為主軸，東側大林國宅區、西側臨水交社文化園區、北側為五妃廟與慶中街商圈、南側為市區內珍貴的哈赫拿爾森林，東西向的「人文歷史軸線」，透過開放空間綠地、無障礙動線，串起周邊社區生活。

南北向的「自然生態軸線」是串聯整體竹溪水環境改善的重點，透過拋石護岸、跌水及棲地營造及植栽等，讓竹溪恢復河川生命力。哈赫拿爾森林曾是野鹿群棲的古獵場，林中仍維持巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源之一。