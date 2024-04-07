挖地下室新建工程全面勘驗 南市府：未依規定施工重罰

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上月間台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建大樓工地因地下室開挖工程，施工不當造成路面塌陷案，市府工務局今表示，除依違反建築法重罰建商外，為確保涉及地下室開挖的新建工程遵照規定施工，已全面啟動勘驗，委託建築師公會與土木技師公會，對全市開挖地下室的新建建築物工程巡查，一旦發現未依規定施工，依法從嚴開罰。

南市工務局表示，皇龍位於五妃街的工地，造勢原因還在鑑定，等鑑定完後，業者提出改善措施，經審查通過，才會准許恢復施工。

工務局指出，為避免新建建築工程因開挖地下室致鄰屋及地下埋設物傾斜破損等營建公害發生，依據建築法第56條規定辦理工地巡查，以確保工程依照規定施工，保障工地鄰近住戶的安全。已從3月26日起啟動工地巡查，將持續至4月19日，南市目前所有的新建建築物工程，涉及地下室開挖共81件，全面展開工地巡查，請承造人填具自主檢查表，配合委託的建築師公會及土木技師公會的稽查人員巡查工地。

工務局強調，近年來全台各地接連傳出涉及地下室開挖的新建工程引發道路塌陷意外，為避免類似事件再度發生，此次除辦理全面工地巡查外，工務局會不定期前往工地突擊檢查，包括工程施工中的職業安全衛生、環境維護檢查等等，以確保工作人員及周邊環境的安全健康。

皇龍建設在台南市中西區五妃街、西門路口興建住宅大樓，上月6日下午進行連續壁工程時，五妃街路面塌陷，出現大天坑，1輛新購的小貨車掉落坑中，重型吊車吊起小貨車，但也因吊車所在基地有凹陷造成吊車傾斜，吊車不堪吊臂巷旁傾斜的重量而翻倒，數十公尺長的吊臂墜落西門路，橫躺在整個路上，造成交通中斷，幸當時路口有管制，沒有造成人員傷亡。