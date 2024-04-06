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台南主要水庫蓄水率約4成5 籲工業戶自主節水

中央社／ 台南6日電

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台南市政府今天統計主要水庫總蓄水率約45%，今年第一期稻作供灌進入本田期、春季雜作已完成供灌，包括民生及產業等各項用水供水尚無虞，但呼籲工業單位應啟動自主節水5%等措施。

台南市政府水利局新聞稿指出，截至今天中午，台南地區水情正常，曾文－烏山頭水庫系統總蓄水量約2.74億立方公尺，南化水庫蓄水量約為3153萬立方公尺，主要水庫總蓄水量約3.05億立方公尺，合併蓄水率約45%。

水利局指出，目前農業部農田水利署嘉南管理處實施今年第一期稻作作供灌中，已進入本田期，每天持續供應農業用水約180萬至200萬立方公尺，已完成供灌的春季雜累計出水約4000萬立方尺。

水利局指出，市府持續與中央密切掌握水情變化，同時透過高屏溪川流水清水北送、農業加強節水灌溉、工業單位亦可啟動自主節水5%等各項節水措施超前應變，預為因應。

水利局說明，除了節流之外，市府全力推動再生水的利用量，亦有助穩定供應台南市用水，永康水資源回收中心每日可供應再生水約0.8萬立方公尺；安平水資源回收中心每日可供應再生水3.75萬立方公尺，市府並已向行政院爭取新市善化安定污水下水道系統，完工後將可再提供再生水1.8萬立方公尺。

水利局指出，台南市安平、永康、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等7座水資源回收中心皆設有取水點，每日可供應 1.8萬立方公尺回收水，可用於街道抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，有用水需求的機關、民眾可多利用。

台南 水利局 烏山頭水庫

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