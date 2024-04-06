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現存最早古墓、鄭成功2嬪妃墓地都在台南 祭祀掃墓由誰來？

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照片為祭祀畫面，圖／台南市政府提供
照片為祭祀畫面，圖／台南市政府提供

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【聚傳媒特約記者陳欣如報導】清明掃墓作為台灣重要民俗祭祀節日，墓葬本身也是民眾追思先祖，以及地方發展與變遷歷程的見證者。台南市文資處每年皆會前往「陳永華墓」、「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」、「曾振暘墓」等五座台南市古墓進行祭祀，今年亦與官方、民間等多個單位，在清明節前夕共同前往掃墓，傳達對先祖的慎終追遠以及市府對文化資產的重視及傳承。

台南市文資處由秘書傅清琪代表，與社團法人台南市滎陽鄭氏宗親會、祭祀公業臺灣臨濮堂施姓大宗祠管理委員會，於3月26日前往南山公墓，祭祀「曾振暘墓」、「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」等四座列為市定古蹟的古墓。

南市文資處介紹，「曾振暘墓」立於1642年（明崇禎15年），是目前台灣發現最早的漢人陵墓；同在南山公墓的「藩府二鄭公子墓」與「藩府曾蔡二姬墓」，前者墓主是鄭成功的二個兒子鄭睿、鄭發，後者則是鄭成功的二位嬪妃。這兩座古墓因故留在台南未遷葬他處，成為現存與鄭成功相關且難得一見的史蹟。「施瓊芳墓」為清代墓葬，建於1877年（清光緒3年），清制墓室維護十分完整，更有台灣僅有的父子雙進士（施瓊芳、施士洁）的輝煌歷史事蹟。

位於柳營區果毅後的「陳永華墓」，人稱「鄭氏諸葛」的陳永華，曾任鄭成功的參軍，人稱世子文臣第一。其葬於今柳營區果毅後，雖清國領台後，便將其遷葬故鄉福建同安，但留在原處的陳永華墓及墓碑，仍凸顯墓主對柳營、官田、六甲等地及整個台南歷史發展的重要象徵。此次同行祭祀的亦有台南市柳營區公所，由區長顏文穗帶隊、蔡育輝議員服務處代表、陳亭妃立委沈家鳳議員服務處代表、林俊憲立委李宗翰議員服務處代表及官田慈聖宮主委陳俊銘、林志隆先生等多名地方人士。

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台南 文化資產 清明節 鄭成功

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