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超美！嘉義縣3千棵花旗木盛放 營造阿拉伯粉紅村聲名遠播
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嘉義縣竹崎鄉嘉118線、166縣道兩側花旗木近日盛開，吸引許多遊客佇足拍照，義隆村長葉志紘12年前開始種植花旗木，至今已累積超過3千棵，打造成阿拉伯粉紅村，晚上還有浪漫燈光夜景，花期盛開為期1個月，縣長翁章梁今到花旗木下散步，邀大家一起賞花打卡。
翁章梁說，葉志紘接下父親傳承的5公頃山坡地，並未種植果樹、咖啡及茶葉，而是許下一個心願，要打造知名觀光景點，在自家土地種植滿山花旗木，也在嘉118線、166縣道兩側種滿花旗木，共約3千棵花旗木現在同時盛開，美不勝收。
文觀局指出，竹崎鄉義隆村粉紅村是近年崛起網紅景點，綽號「阿拉伯」的義隆村長葉志紘回鄉貢獻心力，2012年發想將故鄉打造成「粉紅色」，歷經12年種超過3千株粉紅花旗木，目前花旗木正在盛開，花期將持續1個月，4月每個周末都有竹韻市集和體驗活動。
文觀局也說，近年力推不用上山就能賞櫻花的阿拉伯的粉紅村，花開時期白天、夜晚賞花都適宜，國道三號下竹崎交流道進入166線道後沿路即可感受到粉紅花開的浪漫，另因阿拉伯粉紅村腹地不大，建議遊客在台3線及166縣道路旁停車，再步行前往賞花。
立委陳冠廷說，每年阿拉伯粉紅村花旗木盛開都吸引許多遊客，可說是嘉義縣地方盛事，近年隨著賞花人潮增加，也帶動周邊民宿、餐飲業成長，讓地方愈來愈好。葉志紘說，粉紅花旗木現在正盛開，遊客可結合鄰近竹崎公園、觀音瀑布等景點，規畫2天1夜行程。
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