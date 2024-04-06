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阿里山原住民鄒族近代才開始掃墓 族人見面互道清明節快樂原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山原住民鄒族近代才開始掃墓，族人見面互道清明節快樂。圖／取自摩奧‧悟吉納臉書
阿里山原住民鄒族近代才開始掃墓，族人見面互道清明節快樂。圖／取自摩奧‧悟吉納臉書

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清明節祭祖掃墓是國人傳統民俗，但嘉義縣原住民阿里山鄒族人、原住民族語言發展研究基金會前董事長摩奧‧悟吉納說，鄒族掃墓是近代才開始「流行」的，過去沒有掃墓的習慣，也沒有明顯祖靈信仰的鄒族卻一直保有傳統的「祭祖」儀式跟行為。縱使受到西方宗教的影響，仍有不少族人會自行、或以家族、或以部落的形式來舉行祭祖儀式。

摩奧‧悟吉納臉書述說鄒族清明掃墓說，「多年前，我常夢見去世多年的先父，在詢問巫師後，他指點我可以找一清晨時分，準備雞肉等酒食，在自家旁面朝東方祭祀。我本家E'ucna溫氏家族，常年以來家族兄長Yapasuyong? Eucna溫增雄都會舉辦家族祭祖儀式，並邀家族成員參與。

日前阿里山特富野社區舉行部落性的聯合祭祖儀式，如今也已行之多年。猶記多年前還在新美服務時的某清明節，約近中午時分，發現家家戶戶煙火彌漫，因為大家都在烤肉，比春節還熱鬧。走到鄰家詢問何事，鄰人帶著濃濃的酒味說「我們在慶祝清明節啊！」「我們去掃墓，他們過來拜，我們當然要回拜，就這樣！」

鄒族掃墓，一般都會帶酒食，因為這些東西都不能再帶回家，所以要就地解決。與公墓裡的永久戶都是彼此認識的族人親友，「互拜」也是自然。而很多旅外親人都會在這時刻返鄉，難得回家團聚，不免一番熱鬧。

在墓地已經「互拜」，回到家當然要續攤互訪，這時候見面或告別的口頭禪，便是 「清明節快樂！」數年後，我在某學校兼課，因為當時的清明節沒有連假，而且只放一天，所以家住台東的阿美族幹事回不了家，只能留在山上，好心的當地同仁便很誠懇地邀請他「那你來我家掃墓！」

清明節 鄒族 阿里山

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