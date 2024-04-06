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麥寮鄉長補選 柯進駐催票

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林報導
民眾黨徵召黨員林宜豊參選雲林縣麥寮鄉長，黨主席柯文哲昨下鄉輔選，首站在麥寮拱範宮開講助選，逾500名支持者到場。記者陳苡葳／攝影
民眾黨徵召黨員林宜豊參選雲林縣麥寮鄉長，黨主席柯文哲昨下鄉輔選，首站在麥寮拱範宮開講助選，逾500名支持者到場。記者陳苡葳／攝影

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雲林縣麥寮鄉長補選進入倒數，4名參選人選前黃金周全力衝刺，民眾黨主席柯文哲昨晚領軍南下為黨提名的林宜豊輔選，被視為國民黨吸票機的立法院長韓國瑜，下周也將返回雲林為由綠轉藍的許志豪造勢，親綠前鄉長許忠富和議員許留賓雖沒有大咖助陣，仍鴨子划水擴展票源。

麥寮前鄉長蔡長昆因涉買票遭判當選無效，4月13日補選一役被地方視為2026縣市長選舉前哨戰，藍綠陣營、無黨、民眾黨都積極力爭。獲國民黨徵召的許志豪，已獲國民黨主席朱立倫2次助選；民眾黨林宜豊昨由黨主席柯文哲領軍，傾全黨之力大陣仗輔選，柯還將進駐麥寮longstay三天，展現志在必得決心。

民進黨員前鄉長許忠富獨立參選，雖無黨的奧援，不過連日來勤跑基層鞏固票源，多支親民影片在網路獲好評；親綠縣議員許留賓不甘示弱，以兩任民代的服務爭取選民認同。

麥寮鄉長補選進入選前黃金周，正值清明連假，4名候選人卯足全力衝刺；民眾黨主席柯文哲昨晚帶黃珊珊、黃國昌等人在拱範宮「開講」，替林宜豊助選，現場湧入逾500名支持者，林宜豊搬出多項政見，宣稱要檢討光電政策，不讓麥寮的土地只能種電。

柯文哲說，麥寮鄉年輕人多，知識分子也多，既然總統大選他在麥寮得票率有34%，基本盤不錯，又有好的人選，「我們就拚一次看看」。六輕回饋地方補助款過去黑影重重，為什麼會有黑暗面，因為陽光照不到，要解決這個問題，第一就是公開透明，不怕人家說話。

柯文哲今早將到麥寮菜市場拜票，也走訪農漁工商界人士爭取認同。

柯文哲 民眾黨 鄉長

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