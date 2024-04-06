聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥寮鄉長補選 柯進駐催票
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
雲林縣麥寮鄉長補選進入倒數，4名參選人選前黃金周全力衝刺，民眾黨主席柯文哲昨晚領軍南下為黨提名的林宜豊輔選，被視為國民黨吸票機的立法院長韓國瑜，下周也將返回雲林為由綠轉藍的許志豪造勢，親綠前鄉長許忠富和議員許留賓雖沒有大咖助陣，仍鴨子划水擴展票源。
麥寮前鄉長蔡長昆因涉買票遭判當選無效，4月13日補選一役被地方視為2026縣市長選舉前哨戰，藍綠陣營、無黨、民眾黨都積極力爭。獲國民黨徵召的許志豪，已獲國民黨主席朱立倫2次助選；民眾黨林宜豊昨由黨主席柯文哲領軍，傾全黨之力大陣仗輔選，柯還將進駐麥寮longstay三天，展現志在必得決心。
民進黨員前鄉長許忠富獨立參選，雖無黨的奧援，不過連日來勤跑基層鞏固票源，多支親民影片在網路獲好評；親綠縣議員許留賓不甘示弱，以兩任民代的服務爭取選民認同。
麥寮鄉長補選進入選前黃金周，正值清明連假，4名候選人卯足全力衝刺；民眾黨主席柯文哲昨晚帶黃珊珊、黃國昌等人在拱範宮「開講」，替林宜豊助選，現場湧入逾500名支持者，林宜豊搬出多項政見，宣稱要檢討光電政策，不讓麥寮的土地只能種電。
柯文哲說，麥寮鄉年輕人多，知識分子也多，既然總統大選他在麥寮得票率有34%，基本盤不錯，又有好的人選，「我們就拚一次看看」。六輕回饋地方補助款過去黑影重重，為什麼會有黑暗面，因為陽光照不到，要解決這個問題，第一就是公開透明，不怕人家說話。
柯文哲今早將到麥寮菜市場拜票，也走訪農漁工商界人士爭取認同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言