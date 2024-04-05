紅球破洞修復完成亮相 波希克在修補處簽字留念

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紅球台南歷史街區策展行動今天移展新化區歷史建築原新化街役場，上午充氣時遭鷹架刺破，經緊急修復完成，於下午3時許重新亮相，藝術家波希克在修補處簽字留念，從此跟著紅球環遊世界。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天第8天移展到新化區，也是此次唯一在原台南縣轄區景點。

適逢清明連假，新化老街區原本就有較多遊客，加上紅球吸引來的人潮，上午相當熱鬧；但因紅球在正式開展前不久被鷹架刺破，人潮暫時散去，直到策展單位宣布將緊急修復，預計於下午3時重新亮相，又有許多人前往等候，近3時許擠滿排隊人潮，整個老街區更湧入大量車潮。

原本此場次規劃是在原新化街役場建物與旁邊另一棟建物間通道架起鷹架，把紅球置放在鷹架上方充氣，完成後移開鷹架，讓紅球「卡」在兩棟建物間，下方空間可供觀眾通過、近距離與紅球互動。

為節省重新布展時間，紅球重新亮相地點不變，但改為置放在地面，參觀動線也從原本可從紅球下方穿過，改為分為前、後2個近距離互動區，並分批限時、限量開放排隊民眾進入互動區。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣告訴中央社記者，波希克相當重視自然光線，不考慮在夜間加設燈光展出，因此今天展出時間只能儘量往後延至太陽下山，卸展時間預計從原定的5時延後到6時，在有限時間內，讓大家有機會近距離參觀。

除了近距離互動，也有許多民眾選擇在外圍尋找合適角度拍照，一名從彰化前來觀賞的遊客表示，其實看紅球只是規劃今天遊程的動機，重點是感受新化當地的人文風情，對歷史街區也有更多認識。

策展團隊人員指出，波希克特別於完成修復後，在紅球修補處簽上「REDBALL TAINAN 2024」字樣留念，從此跟著紅球環遊世界，藝術家也希望大家能夠理解，街頭藝術、公共藝術本質就是持續與環境互動，就算發生任何危機或特殊狀況，都能夠重整旗鼓、重新開始。