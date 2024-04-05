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推動基層選手訓練站三級培訓 南市投入近4千萬

中央社／ 台南5日電

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為強化培訓及照顧選手制度，台南市獲中央核定金額近4000萬元補助。113年度共設立15項運動種類，包含桌球等15個項目在內的89個訓練站，培育2000多名國中小與高中基層選手。

台南市體育局今天新聞稿表示，113年度針對國小、國中及高中職等共設立89個基層運動選手訓練站，15項種類都成立三級培訓體系。運動種類包含桌球、羽球、籃球、射箭、軟網、帆船、舉重、田徑、足球、網球、排球、跆拳道、游泳、體操及柔道等89個訓練站。

台南市政府長期推動基層運動選手培育，除每年自編預算外，也向中央爭取各項計畫補助經費，近期獲中央核定金額新台幣近4000萬元，全力挹注基層運動選手訓練站培訓經費，以及改善訓練環境與器材設備。

體育局表示，除挹注培訓經費，在基層選手培訓也分別設置健康管理服務計畫及體能巡迴計畫，提供運動科學、運動傷害防護及體能指導等照護措施，並修繕學校體育設施，透過軟硬體雙管齊下方式，營造更優質訓練環境，提升競技實力。

體育局長陳良乾說，89個訓練站將培育2000多名選手，各站獲補助經費支用於教練選手膳食費、選手營養費、教練指導費、課業輔導費、運動傷害防護費及保險費、運動科學支援費、訓練及比賽器材費、設備費及服裝費、參賽旅運費及移地訓練費、報名費等。

針對重點運動發展學校，爭取經費修繕訓練場館，如後壁國中軟網場地、復興國中體操訓練館、永康國中跆拳道訓練室及民德國中柔道場等，以期完善訓練場地，大幅提升訓練成效。

體育局舉例，如112學年度國內全國田徑賽事國小男子400公尺接力都奪冠，展現亮眼成績的永信國小田徑隊，是南市長期培育田徑基層搖籃，未來將漸進式拓展南市各類運動優勢銜接路線，穩定基層運動選手生源及成績發展，完善學校三級競技運動銜接體制。

台南 運動傷害 體育

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