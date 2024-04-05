清明祭祖美食相伴 傳統老攤Ｑ彈手工潤餅

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【聚傳媒特約記者陳欣如報導】清明節連假除了祭祖掃墓外，吃潤餅是由來已久的傳統習俗，在清明節前嘉義市傳統市場裡的手工潤餅人氣老攤，總是大排長龍，特別是東公有零售市場現作手工潤餅皮的王家春捲、蔡家春捲、蕭家春捲，這些老攤都有幾十年手工做餅皮的老經驗，使用上等麵粉，只加水和鹽，火候控制純熟精練，每張餅皮都是又薄又Ｑ，非常美味，每斤售價200元。

業者們表示，潤餅皮的製作看似簡單，很多客人站在攤子前看著老闆將麵粉加水、加鹽、攪拌揉和之後，放在煎台上煎個幾十秒鐘，就能做出一張張餅皮，但其實裡面的功夫可沒那麼簡單，包括麵粉的品質，每一個細節都馬虎不得，所以能做到餅皮薄又有彈性，輕拉包覆有點濕潤的食材又不會破，那就是真功夫了。

嘉義市政府表示，傳統市場上有許多的傳統美食，在掃墓祭祖前後，不妨來一場美食之旅，讓味蕾也感受到特別的節日氛圍。

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