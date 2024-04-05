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繼櫻花季後 嘉縣緊接登場粉紅花旗木派對

中央社／ 嘉義縣5日電
嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專
嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專

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繼櫻花季後嘉縣緊接著登場的是粉紅花旗木派對，竹崎、番路、中埔、水上都可見粉紅花景；嘉義縣文化觀光局今天指出，花旗木種植在平地與淺山，不需翻山越嶺即可欣賞美景。

文觀局告訴中央社記者，清明時節嘉義的花旗木盛開，竹崎親水公園、阿拉伯粉紅村（竹崎鄉義隆村）、水上鄉粗溪村、水上鄉168縣上的道花旗木大道、逐鹿社區，都開滿了粉紅花朵。

其中，阿拉伯粉紅村最特別，是由義隆村長葉志紘開闢，10年前將自家5公頃樹檳榔的山坡地，改植300多株的花旗木，同時也在嘉118線、166縣道2旁種植3000多株，4月時讓行經竹崎的民眾，都能看到美麗的花朵。

葉志紘說，4月起阿拉伯粉紅村每天都有小農特色市集，另外4月的每個週末假日舉辦竹韻市集和體驗活動，明天晚上6時會有2小時的「夜櫻音樂會」，讓遊客早上賞花之餘也可品咖啡、聽音樂。

文觀局說，花旗木種植在平地與淺山很容易抵達，相較高山的景點，在地震不斷的清明連假，是比較合適的遊玩區域，即日起至5月都是花旗木的賞花期。

嘉義 花旗木 音樂會

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