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影／消風癱軟在地！台南紅球計畫倒數第3天驚傳破洞 團隊急搶修下午3點可恢復

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市文化局表示，紅球過去在其他城市也曾發生損壞的情況，團隊對修復紅球有足夠的經驗，但因紅球為雙層特殊材質，修復需要時間，這段時間也歡迎民眾到附近的新化老街、楊逵文學館、新化公會堂等，走逛認識新化的美。記者萬于甄／攝影
南市文化局表示，紅球過去在其他城市也曾發生損壞的情況，團隊對修復紅球有足夠的經驗，但因紅球為雙層特殊材質，修復需要時間，這段時間也歡迎民眾到附近的新化老街、楊逵文學館、新化公會堂等，走逛認識新化的美。記者萬于甄／攝影

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在台南掀起「追球」熱潮的紅球計畫，今天倒數第3天來到新化街役場展出，一大早就吸引大批遊客等待與紅球互動，孰料，策展團隊剛替紅球充完氣，正準備定位在建築物中間時，紅球疑似不慎觸碰到鷹架尖端，造成紅球發生破損意外，文化局表示，目前策展團隊正在修復，最快預計下午3點可重新展出。

有遊客表示，當下聽到「碰！」一聲，還以為是古蹟屋簷破損，後來看古蹟並無損毀的狀況，而是紅球掉了下來，相當意外；雖然紅球在卡位置的時候，就有感覺鷹架另一側好像有些消氣，因此當鷹架撤離時，紅球就整個掉下來，有可能是卡的位置不夠高，不過工作人員也很辛苦，希望紅球能順利修復。

文化局指出，紅球策展團隊原計畫避開街役場古蹟遮雨屋簷，將紅球「卡」在2棟新舊建築的交接處，而當紅球充完氣準備定位時，不慎接觸藝術家用以策展的鷹架尖端，造成紅球發生破損意外，已緊急請團隊修復，紅球並非因民眾觸碰而破損，至於街役場古蹟建築則並無受損的情況。

文化局也說，紅球過去在其他城市也曾發生損壞的情況，團隊對修復紅球有足夠的經驗，但因紅球為雙層特殊材質，修復需要時間，預計最快下午3點可重新展出，並不會影響接下來的展出，後續會視情況調整展出時間，這段時間也歡迎民眾到附近的新化老街、楊逵文學館、新化公會堂等，走逛認識新化的美。

紅球計畫在台南掀起「追球」熱潮，今天展出第8天到新化街役場，孰料，紅球疑似不慎碰觸到策展的鷹架尖端，發生破損意外，文化局表示，目前策展團隊正在進行修復，最快預計下午3點可重新展出。記者萬于甄／攝影
紅球計畫在台南掀起「追球」熱潮，今天展出第8天到新化街役場，孰料，紅球疑似不慎碰觸到策展的鷹架尖端，發生破損意外，文化局表示，目前策展團隊正在進行修復，最快預計下午3點可重新展出。記者萬于甄／攝影
紅球計畫今天倒數第3天來到台南新化街役場展出，但紅球在布展的過程中發生意外破洞，目前策展團隊正緊急搶修，暫停展出，預計下午3點修復完成後再重新開展。圖／民眾提供
紅球計畫今天倒數第3天來到台南新化街役場展出，但紅球在布展的過程中發生意外破洞，目前策展團隊正緊急搶修，暫停展出，預計下午3點修復完成後再重新開展。圖／民眾提供

團隊 紅球

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