聽新聞
test
0:00 / 0:00
腸病毒升溫！嘉義市幼兒病例比去年同期增加 清明連假人群互動恐增感染
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
兒童節、清明連假碰上腸病毒流行期，嘉義市衛生局統計，從元月至3日共計58名托嬰中心、幼兒園、國小學生感染，造成22班停課，腸病毒病例數比去年同期增加38人，連假返鄉民眾多，增加交叉感染機會，衛生局呼籲民眾加強清消。
中華全齡教育協會與嘉市府昨天兒童節，在兒童福利服務中心舉辦「全嘉Kid趣淘」兒童節活動，市長黃敏惠到場與親子享受歡愉兒童節；嘉市博物館也從昨天到明天，推出「INTER-SHOW童心無界特別節目」，親子享受美好歡樂時光。
衛生局提醒嘉市腸病毒病例數比去年同期增加38人，累計元月至3日共58名幼童感染，22班停課，提醒兒童及家長重視腸病毒防治，社會處結合衛生局宣導，邀請童話人物瑪利歐與美少女戰士，帶領孩子唱跳洗手歌，讓孩子輕鬆學習，落實洗手5步驟。。
鑑於腸病毒疫情升溫，衛生局呼籲加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，提醒幼童時時刻刻勤洗手。如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，避免與其他嬰幼兒接觸，降低交叉感染機會。
衛生局籲請民眾注意，酒精對腸病毒毒殺效果有限，平時可使用濃度500ppm漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）擦拭地板、玩具、門把及扶梯等環境消毒，降低病毒傳播風險。民眾如有相關問題，可參閱疾管署全球資訊網或撥打嘉市衛生局諮詢專線05-2341150。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言