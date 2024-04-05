快訊

失聯人數再增！花蓮天祥一家5大3小失聯 災變中心統計15人增至23人

MLB／大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的讓她沒得選擇

太魯閣砂卡礑步道再增2亡魂 搜救隊破壞巨石努力保全遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明美食潤餅皮、春捲熱賣 嘉市傳統市場家族業火力全開

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣，家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員工手忙不停製作潤餅皮。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣，家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員工手忙不停製作潤餅皮。記者魯永明／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店大排長龍，其中東市場、永和市場家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員工手忙不停製作潤餅皮，顧客頂著炎熱天氣排隊，雖電價漲，今年價格和去年差不多，春捲皮大多維持每台斤200元。

清明祭祖掃墓、吃潤餅傳統習俗，市區傳統市場手工潤餅人氣老攤，大排長龍，東市場現作手工潤餅皮王家春捲、蔡家春捲、蕭家春捲，這些老攤都有幾十年手工做餅皮老經驗，使用上等麵粉，只加水和鹽，火候控制純熟精練，每張餅皮都是又薄又Ｑ，非常美味，每斤售價200元。

業者說，潤餅皮製作看似簡單，很多客人站在攤子前看著老闆將麵粉加水、加鹽、攪拌揉和之後，放在煎台上煎個幾10秒，就能做出一張張餅皮，但其實裡面的功夫可沒那麼簡單，包括麵粉品質，細節都馬虎不得，所以能做到餅皮薄又有彈性，輕拉包覆有點濕潤的食材又不會破，那就是真功夫了。

市府建設處說，市場王家春捲、蕭家春捲、銓友素料行、又一家素食等都有販售春捲，其中銓友素料行、又一家素食販售素食春捲，每捲售價60元，用料豐富，美味可口，推薦市民們選購。

清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣，家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員工手忙不停製作潤餅皮。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣，家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員工手忙不停製作潤餅皮。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣。記者魯永明／攝影
清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店熱賣。記者魯永明／攝影

售價 潤餅 素食

延伸閱讀

今年清明與兒童節都4月4日 今天還爽放兒童節有原因

清明後變盤？ 投顧喊免驚

清明時節到！大陸青年瘋起「陸版草仔粿」 芋泥酪梨榴蓮都可入餡

清明掃墓火警頻傳 高雄今傳10起墓園火警

相關新聞

台南南山公墓100墳提報文資 已10墳夠格

近百公頃的南山公墓是台南面積最大，從荷蘭時期即有也是台灣最具歷史的公墓，市府規畫遷葬及設置殯葬專區，遭文史、環保團體反對...

清明美食潤餅皮、春捲熱賣 嘉市傳統市場家族業火力全開

清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店大排長龍，其中東市場、永和市場家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員...

阿里山遊樂區櫻花季近尾聲遊客較去年少 除受花蓮強震影響還有這原因

嘉義縣知名阿里山國家森林遊樂區櫻花季，接近尾聲，即將在10日結束，觀光旅宿業原預期清明連假會迎來滿滿人潮，昨天連假首日只...

雲林北港府番公墓修繕糾紛 包商槓公所

昨天清明連假首日，各地湧現掃墓人潮，承包雲林北港鎮府番公墓修繕工程的廠商卻到場抗議，持大字報且在塔櫃張貼「欠款封櫃」公告...

台灣最具歷史的公墓 南市南山公墓文史團體喊保存拒開發

台南市面積最大且最具歷史的南山公墓，由於周邊發展迅速，市府有遷葬及設置殯葬專區計畫，但遭到文史、環保團體反對，並提出10...

紅球計劃台南掀熱潮！藝術家新化現場創作 4月7日南門公園畫句點

紅球計劃已在台南掀起熱潮，所到之處受到民眾喜愛，4月5日將來到原新化街役場，藝術家Kurt Perschke也將搭乘合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。