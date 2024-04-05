清明美食潤餅皮、春捲熱賣 嘉市傳統市場家族業火力全開

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清明節連假，嘉義市傳統市場販售潤餅皮及春捲小吃店大排長龍，其中東市場、永和市場家族業經營潤餅皮老店，旋轉煎爐火力全開，員工手忙不停製作潤餅皮，顧客頂著炎熱天氣排隊，雖電價漲，今年價格和去年差不多，春捲皮大多維持每台斤200元。

清明祭祖掃墓、吃潤餅傳統習俗，市區傳統市場手工潤餅人氣老攤，大排長龍，東市場現作手工潤餅皮王家春捲、蔡家春捲、蕭家春捲，這些老攤都有幾十年手工做餅皮老經驗，使用上等麵粉，只加水和鹽，火候控制純熟精練，每張餅皮都是又薄又Ｑ，非常美味，每斤售價200元。

業者說，潤餅皮製作看似簡單，很多客人站在攤子前看著老闆將麵粉加水、加鹽、攪拌揉和之後，放在煎台上煎個幾10秒，就能做出一張張餅皮，但其實裡面的功夫可沒那麼簡單，包括麵粉品質，細節都馬虎不得，所以能做到餅皮薄又有彈性，輕拉包覆有點濕潤的食材又不會破，那就是真功夫了。