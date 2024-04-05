台南南山公墓100墳提報文資 已10墳夠格

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近百公頃的南山公墓是台南面積最大，從荷蘭時期即有也是台灣最具歷史的公墓，市府規畫遷葬及設置殯葬專區，遭文史、環保團體反對並提報100門具文化資產保存價值的墳墓。市府文資處表示，其中50門已完成審查、有10門具文資價值，剩下50門近期內會開會審查。

民政局表示，尊重相關文史團體訴求，待文資處針對這些墳墓完成審查、審議後，再做殯葬專區的規畫。

南山公墓位於南區國民路、大成路、永成路、及台南機場以北與中華南路間，近幾年周遭迅速發展，讓住宅區鄰近公墓，加上市立殯儀館與火葬場不同地方且不敷需求，市府欲在公墓興建殯葬園區。但文史、環保團體主張殯儀館應原地重建，兩年前由重現府城水文促進會提報南山公墓100門墳墓具文資價值，送文化局審查。

文資處表示，所提報的墳墓須會同家屬現勘，許多家屬住國外，較花時間，100門已完成勘查，其中較早完成的50門有10門經審查後認為具有價值，列冊追蹤，但審查後因文化價值基準又有調整，未列冊追蹤的還要再開會審查，另，其他50門近期開會審查，決定是否列冊追蹤，接著提交文資審議。