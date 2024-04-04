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雲林打造線上殯葬共構平台 16鄉鎮建構遠距祭祖更有感

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府今年邀16個鄉鎮市建立線上殯葬共構平台，提供更便利的遠距祭祖服務。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今年邀16個鄉鎮市建立線上殯葬共構平台，提供更便利的遠距祭祖服務。記者蔡維斌／翻攝

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推動無碳環保祭祖，雲林縣府今年邀16個鄉鎮市建立線上殯葬共構平台，提供更便利的遠距祭祖服務，縣府計畫處指出，各鄉鎮雖有線上祭祖業務，但因經費不足，系統沿用舊版一直沒能更新，這次透過平台整合，由縣府資工人員專責提供業務更新，讓民眾可依個人需求客製化建立墓園系統，讓線上掃墓更有感，即日起開放使用。

近年來各鄉鎮推動網路線上祭祖，受限於經費不足，許多網頁服務沿用舊版，難獲更新，為更進一步發揮殯葬服務，雲林縣政府整合16鄉鎮市公所殯葬管理系統，推出線上追思祭祀平台及電子輓聯線上登錄編輯平台，讓縣民免於舟車勞頓、返鄉祭祖更便利。

雲林縣府計畫處長李明岳指出，這是六都以外縣市首次嘗試殯葬系統共構，該平台主要針對雲林縣公墓、納骨塔及環保自然葬公開追思的先人，建置祭拜悼念區，民眾只要完成帳號申請，即可透過上傳的生活照片、留言悼念等方式，打造專屬的追思墓園，且只要輸入帳號即可與各方親友，共同追思遙祭。

李明岳指出，平台甚至還可提供參拜動線影音，打造沉浸式線上祭祀，例如想用的祭祖音樂或風景，讓掃墓更符合減碳，追思兼顧環保。此外，各鄉鎮都有獨立的殯葬自治條例及收費標準，法規相對多元，這次號召16鄉鎮殯葬管理系統整合，依各鄉鎮市公所的收費標準、申請流程、自治條例等條件，各別客製化，提供更完善服務。

縣府指出，該殯葬管理共構平台有別以往各鄉鎮個別的建置系統，改由縣府機房統一更新，讓各鄉鎮民眾能使用到最新版本的殯葬管理系統，也符合資訊資源向上集中原則，降低資通安全責任等級及經費支出，提高效能。

新的平台將可提供更即時更簡便的查詢服務，讓線上殯葬服務更便捷，遠距祭祖更有感，民眾可上各公所殯葬業務網站（https://gov.tw/yGm） 申請即可。

墓園 遠距 雲林

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