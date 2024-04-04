台灣景觀大獎 臺南獲2項大獎肯定

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【聚傳媒特約記者陳欣如報導】由中華民國景觀學會所舉辦的「第11屆台灣景觀大獎」揭曉，「台南市歷史街區新美街米街環境改善計畫」奪下最高殊榮「傑出獎」，「新化中正路西側街屋立面景觀改善計畫」則榮獲「佳作獎」。

臺南市長黃偉哲表示，感謝中華民國景觀學會對「歷史街區新美街米街環境改善計畫」、「新化中正路西側街屋立面景觀改善計畫」的肯定及鼓勵。這兩項改善計畫可說引起熱烈迴響，同時維持了老街的獨特性及開創性。

台灣景觀大獎「TILA Landscape Awards」，由具專業設計權威之中華民國景觀學會主辦，為表揚傑出景觀作品對提升台灣優質景觀環境之貢獻，並協助推廣台灣優良景觀作品參與國際景觀設計競賽。自2013年起至今已舉辦11屆，並成為國內在環境景觀方面最具代表性及國際性的獎項。

南市府補充，本次拿下「傑出獎」的計畫，以新美街、米街之街廓為範圍，除提升街區生活之基本設施品質外，也建構常民文化展演基盤、營造街區人本環境、消防救災、景觀照明等總體改善。由於街區生活與工區高度密合，為滿足計畫目標與工程內容，改善過程中必須持續與在地溝通協調，非常不容易。

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