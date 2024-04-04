盧秀燕訪星國取經「熱賣節」 要將台中購物節推向國際

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中市長盧秀燕出訪新加坡第二天，今早拜會新加坡零售商協會執行經理Stephen Sing，以「台中購物節」與其交流「新加坡熱賣會」；盧秀燕說，台中將透過在地商會，鼓勵會員提出優惠措施張貼海報共同行銷，力邀新港日韓四地參加台中購物節，感受台灣消費抽房子、現金魅力，將台中購物推向國際。

中市府表示，熱賣會原由新加坡零售商協會主辦，因應疫情、網路購物興起已轉型，改由各商家在過去活動基礎上自行主辦，發揮更多創意；協會則專注舉辦驚奇園地(Wunderground)活動，串連各大品牌聯合行銷展售，是公私部門合作推動商業活動的典範。

盧秀燕說，新加坡零售商協會舉辦熱賣會長達30年，藉由優惠折扣吸引世界購物客，創造龐大商機，從全城張貼海報，創造新加坡購物天堂品牌，到近期加上網路購物服務「eGSS」，及輔導青年創業等，都是台中可學習的作法。

盧秀燕指出，台中今年將再推出「振興經濟三大節慶計畫」，包括物調券、鍋烤節及台中購物節，對此，她也立即指示經發局，借鏡新加坡經驗，讓台中購物節透過在地商會，鼓勵所屬會員主動提出優惠措施，貼折扣海報，共同行銷；針對新港日韓四地加強行銷，將全城On Sale拓展至國際。

經發局提到，台中購物節自2019年開始舉辦，消費登錄金額逐年攀升，由首屆25億元提升至超過300億元，去年更創下600億元產值，期間受新冠疫情考驗，市府強化資訊平台、線上策略，推出「振興經濟三部曲」（物調券、鍋烤節及購物節），今年將續整合商圈、市場、夜市、公協會等庶民經濟，帶領全市掌握商機、走出疫情。