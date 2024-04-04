圓環紅燈可右轉！漫畫「鯨舟堂休業中」給你不得不愛上台南的理由

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首次以「台南考古出土文物」為主題，繪有大量台南場景的漫畫「鯨舟堂休業中」，本周六(6日)下午2點半至4點，於南市西竹圍之丘浮生圖像所舉辦座談，由金漫獎得主、本書漫畫家張季雅和「聚珍臺灣」總監王子碩共同面對面，從漫畫角色的視角，深入探討台南的多種面向，帶領讀者認識必須愛上台南的理由。

南市府文資處表示，「鯨舟堂休業中」內大量台南場景皆是漫畫家至實地取材，取景範圍遍布全台南，從中西區、安平區、佳里區到善化區都有，更將台南特有的「圓環處紅燈可以右轉」融入漫畫劇情中。只是沒想到市府公布1月10日起多數圓環不能紅燈右轉，無奈當時漫畫已進入最後校對，只能加上警語提醒讀者，而漫畫中紅燈右轉的劇情，也成為台南獨特的歷史回憶。

文化局長謝仕淵說，此次講座將圍繞在漫畫「鯨舟堂休業中」的故事主軸-對台南歷史文化的探索到認同這座城市，邀請到聚珍台灣創辦人王子碩，與漫畫家對談，分享台南特有的生活感，並從漫畫故事情節與角色刻畫為出發點，聊聊在台南生活、創業的經驗。文化局近期也出版漫畫「古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏」，也是透過大量的台南場景，帶起大眾對台南生活街景的共鳴，一同深入探索這座令人疼愛的城市。