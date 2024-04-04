雲林又現「偽裝」測速照相？警：這段山路要注意車速

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繼國道1號南下246.6公里路段、斗南地磅站附近，2月被民眾發現一支「偽裝」成變電箱外型的移動式測速照相機後，近日又有人在雲林古坑草嶺路段發現另一支用紙箱遮蔽的機台，警方證實是為取締違規車輛所設，不過目的並非增加隱密性，而是為了防止山林夜間霧氣吹拂。

網路上最近流傳一段紙箱遮蔽測速照相機影片，錄影民眾當時正行經古坑鄉草嶺路段，突見路旁有一座顯眼的紙箱基座，靠近發現內部放的疑是測速照相機，不過因其用普通折疊桌擺放，且擺設過於簡單，令人疑竇真實功能，有人直指「難道是陷阱？」引起熱論。

附近居民說，山區夜間飆車族多，常有飆速聲響擾人清夢，地方陳情許久，希望能有效方法抑制類似情形。斗南警分局華山派出所所長吳進忠今天證實，於去年12月起即在該路段實施非固定式測速照相執法，是為強力取締該地區違規駕駛行為及高噪音改裝車輛。

民眾認同設置測速照相機有一定效果，不過使用紙箱遮蔽反引人聯想，可光明正大取締；不過另有民眾認為，雖然機台被紙箱包住，但周邊有設置提醒標誌，用路人只要守法就不必擔心違規。

吳進忠指出，該測速照相機前方有設置提醒標誌，用路人請減速慢行，並說明在後方放置紙板是為避免山區夜間霧氣吹佛，可能滲入機台造成面板損害，三角錐則是為了固定、防止塌陷，並非外界揣測的隱密性執法。