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善化慶安宮媽祖藝術祭連辦3年 神龍花燈、真人藝閣車都他打造

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
善化慶安宮媽祖藝術祭連辦3年，廟方也推出周邊商品與信眾結緣。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮媽祖藝術祭連辦3年，廟方也推出周邊商品與信眾結緣。記者莊曜聰／攝影

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台南善化慶安宮6日將舉辦「媽祖藝術祭」活動，目前已經邁入第三屆，從第一屆開始時，就請來被稱為「北港藝閣」代言詞的藝師顏三泰操刀，打造傳統真人藝閣車在街頭遶境，今年更擴大規模，從4輛藝閣車翻倍為8輛，呈現出「風調雨順國泰民安」各種主題，還有5公尺長的神龍花燈，相當吸睛。

雲林北港朝天宮「迎媽祖」時，一輛輛真人藝閣車吸引信眾目光，創作者就是顏三泰，這門技藝傳承到他已經是第二代，從10歲跟著父親開始，算算超過50個年頭，他回憶從人力扛抬、牛車拖拉到以車輛承載行進，不變的是藝閣絕大部分還是手工製作，因為技藝精湛，顏三泰也是雲林縣登錄的「藝閣製作技術保存者」。

今年活動擴大舉辦，以「風調雨順國泰民安」打造8大主題藝閣，比如風就是講媽祖降伏千里眼與順風耳的故事，雨則是四海龍王前來朝拜媽祖，另外還有天下太平、五穀豐登、四海昇平等意象，顏三泰說，最早藝閣是寓教於樂，現在藝閣本身已成為民俗傳統文化中珍貴的文化資產。

廟方表示，遶境隊伍6日下午4時在善化火車站集結，繞行市街，在區公所及火車站都有定點布袋戲演出，當天請來學甲慈濟宮樂師演奏，藝閣車上的仙女仙童還請來明華園老師開臉，而廟方擲筊請示後，媽祖與虎爺指定搭乘「安」字藝閣車，遶境途中會發放禮物，除了糖果外有時也會有驚喜加碼。

遶境隊伍預計當晚8時返廟，再進行神龍花燈點燈儀式，上午10時起還有文創市集，慶安宮也推出提袋、毛巾、襪子、彈珠汽水等媽祖藝術祭周邊商品讓信眾結緣。

善化慶安宮媽祖藝術祭請來有「北港藝閣」代言詞的藝師顏三泰，打造神龍花燈及8輛真人藝閣車。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮媽祖藝術祭請來有「北港藝閣」代言詞的藝師顏三泰，打造神龍花燈及8輛真人藝閣車。記者莊曜聰／攝影
有「北港藝閣」代言詞的藝師顏三泰打造的神龍花燈吸睛。記者莊曜聰／攝影
有「北港藝閣」代言詞的藝師顏三泰打造的神龍花燈吸睛。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮媽祖藝術祭連辦3年，廟旁走道還有當地學子彩繪的燈籠區。記者莊曜聰／攝影
善化慶安宮媽祖藝術祭連辦3年，廟旁走道還有當地學子彩繪的燈籠區。記者莊曜聰／攝影

媽祖 遶境

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