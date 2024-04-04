關懷台南南山公墓孩子！NGO團體用掃墓護囡仔墓

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台南市重現府城水文促進會等團體發起「關懷南山公墓孩子」的活動，今天多名老師、研究所學生帶著鐮刀、鏟子、鮮花拜訪囡仔墓，除協助清除雜草，也壓墓紙及送鮮花。這些團體強調，愈來愈多囡仔墓可能因為沒人整理、掃墓被認為無主而消失，希望藉此活動保護這些墳墓。

守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，今天到南山公墓20多處囡仔墓掃墓，南山公墓是台南最大，也是台灣歷史最悠久的公墓，從荷蘭、明鄭、清代、日治到民國，這些因夭折、年小過世被葬於此的囡仔墓，最早曾發現遠至日治時期，因為沒人整理、祭拜，遭土掩蓋。

近幾年來隨著都市化的發展，住宅區愈接近公墓，許多公墓因基於發展需要而遷葬，進到納骨塔，其中囡仔墓最沒人整理，年久後可能被認為無主而遭葬，但台南400不是大戶人家的故事，老百姓的墳墓也是墳墓、小列使老百姓的歷史也是歷史，大人物的墳墓要保護，小老百姓的墳墓也要保護。

吳延晃說表示，南山公墓有5萬多門墳墓，實際上更多，許多墳墓下仍有墳墓，這裡有如文史博物館，更是台南400的另個篇章故事，必須受到保護，不因該為了發展而遷葬。來為囡仔墓掃墓，要讓人知道，此處囡仔墓是有人在祭拜，不能因為時間久了，可能父母已過世或年老，乃至家人沒掛心了，不來掃墓了，就循程序讓它消失。

吳延晃印象最深刻的是有門看起來已葬了好幾十年的囡仔墓，原以為沒主了，日前發現有兩名老太太來掃墓，經詢問墓中所葬是弟弟。但心想，若老人家世了，可能就沒人掃墓，也更堅定他們為囡仔墓掃墓的信念。