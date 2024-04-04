清明連假來安平玩 這樣走免塞車
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清明節4天連續假期今天開始，因應大量車潮從台南市安平區安平路及安北路湧入安平商圈，台南市警四分局提醒用路人可行駛永華路、慶平路前往安億停車場、林默娘公園等周邊停車場停放車輛，或由四草大道經四草大橋進入安平區，以免塞在車陣中。
為維持安平商圈交通順暢，以及掃墓民眾利用難得的連續假期前來安平觀光休憩，市警四分局加強規劃安平商圈交通疏導及相關管制措施，希望用路人能快樂出遊平安返家。
加強重要路口疏導，連假期間每天中午12點至下午6點，警方在安平區健康路三段與光州路口、安億路與慶平路口、運河路與平生路口、安北路與民權路口、安北路與古堡街口及安北路與王城路口等6處重點路口，規劃員警或義交指揮疏導車流，確保路口淨空交通順暢。
用路人如開車由北部南下安平的民眾可由四草大橋進入安平，將車輛停放於水景橋二側停車場或運河路停車場。
此外，規劃行人徒步區域(管制時間中午12點至下午6點，管制區內僅得通行公務車輛及當地住戶車輛：延平街、效忠街(安平古堡前) 、國勝路(安平路至效忠街) 、古堡街全段(安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路)。
分局長曹儒林說，清明連假期間安平商圈相關路況及管制情形，分局會隨時提供警廣等電臺插播報導，民眾可留意收聽，並善加利用交通局提供「即時路況、停車場資訊、公車動態資訊」等網路服務，查詢安平區各交通樞紐即時路況，於第一時間掌握交通資訊，以節省寶貴時間，快樂便捷的出遊。
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