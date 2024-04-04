南科周邊房地飛漲 苦了公家機關建設

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南科帶動周邊地價翻漲，卻苦了公家機關的建設，位於善化蛋黃區的善化區公所廳舍老舊空間狹小，而善化區圖書館在第1市場樓上，進出不便、環境堪慮，地方希望能整合各單位興建綜合大樓，公所旁有私人土地，但土地協議價購金額高達1.7億元，市府評估效益不符，目前卡關。民代表示將持續爭取，公所表示會通盤考量。

47年歷史的善化區公所位於中山路、建國路口，地理位置佳但建物規模小、空間有限，10年前還曾做過耐震補強，加上周邊停車問題，現已不敷使用，地方盼能夠改建並規畫立體停車場。

善化公所旁約300坪的私人用地被畫為機關用地，現做為停車場、綠美化空間，區公所多年來與地主溝通，希望能取得土地，但雙方沒有共識，近日地主又向民代陳情，希望市府能以公告地價再加4成價購，費用就要1.7億元，加上新建物成本負擔沉重；區公所說，目前無急迫需求，再通盤考量。

立委郭國文則曾爭取遷建善化圖書館，之前評估地點有中山路上國民黨民眾服務社舊址，以及南科FG特定區的公園用地，前者若解決土地問題，也被考量設計為結合公所、圖書館與其他機關的綜合大樓。

郭國文說，依現在南科發展，善化有興建綜合行政大樓的必要性，民眾就不必因不同業務東奔西跑，公所也有收入，應是利大於弊，會盡力爭取，中央、地方一起努力。