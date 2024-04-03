雲林荔枝、龍眼傳高溫受害恐減產 中央緊急公告救助

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雲林古坑、斗六分別是縣內龍眼及荔枝的主要產地，植株栽種總數達上萬棵；農民近日陳情，晚生種黑葉荔枝等受2月高溫影響開花率偏低，減產約2成以上，縣府農業處、立委劉建國連日邀集相關單位會勘後，確認已達農業天災救助標準，農業部今晚緊急發布明起開放申請公告，假日亦照常受理。

農業處統計，縣內龍眼產地分布在斗六、林內及古坑等鄉鎮市，栽種總數9126株、面積約34公頃；荔枝則多集中在古坑鄉，栽種總數約2萬株、面積74公頃左右。

農民表示，荔枝、龍眼在2月生長期時遇上高溫，導致現在開花不順利，近日入園放眼望去一片青綠，幾乎見不著一朵花，受粉情況不佳也影響到結果率，推估今年減產至少20%。

農業處、農糧署中區分署、台南區農業改良場及古坑鄉公所等單位，近日馬不停蹄至產地農園會勘並匯整災情，已依農業天然災害現金救助標準建請中央納入辦理。

農業部今天晚間公告「雲林縣為辦理荔枝及龍眼113年2月高溫農業天然災害現金救助地區」，救助項目黑葉荔枝、龍眼每公頃6萬2000元，糯米荔枝、玉荷包荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃10萬元。