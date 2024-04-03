台南孔廟商圈清明連假有好康 自備餐具享優惠再折10元

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台南市環保局為提升市民環保意識，推廣「台南減廢日」活動，今年與孔廟商圈合作，除民眾自備環保餐具、購物袋消費可享折價或加量優惠外，這次清明連假及後續的5至9月每月第1個周日，加碼限量自備優惠最高再折10元，機會要把握。

環保局表示，去年8至10月在新化商圈辦理的自備環保餐具加碼活動，3天加碼活動就有1671人次響應；今年自備加碼活動則接棒到孔廟商圈，清明連假(4月4日至4月7日)連續4天提供限量自備加碼優惠，接著5至9月每月第1周的周日(5月5日、6月2日、7月7日、8月4日以及9月1日)也有限量自備加碼活動，希望市民及遊客多多響應。

孔廟商圈加入減廢日店家並配合活動提供加碼優惠共33家，除在平時提供自備優惠外，加碼日期間自備環保餐杯具至響應店家進行實質消費與盛裝，環保局加碼提供限量自備優惠最高可折價10元。活動當天飲料店每家限量20份、餐飲店及其他類型店家每家限量10份。另，5月5日下午2時至4時於孔廟商圈形象舞台(中西區府中街82號旁)設有宣導攤位，前往體驗環保小遊戲即可獲得小禮物。

環保局長許仁澤表示，減廢日響應店家並不僅限於孔廟商圈，全市減廢日響應店家類別涵蓋傳統小吃店、文青咖啡館、異國餐廳、手搖茶飲店到旅宿業都有，優惠包括外帶餐食送飲料、提供折價券或送小點心，相關店家資訊請上該局資源回收全民動起來網站查詢。