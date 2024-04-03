台南紅球唯一不在市區 選中新化街役場最美建築有意思

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紅球台南活動進入第6天，清明連假四天1天1展區，其中唯一不在市區的展點，是4月5日將出現在新化街役場，設定主題是「山海樞紐」，這棟90年的典雅古建築遇見當代的紅球藝術，會擦出什麼不一樣的火花，也令人期待。交通局提醒紅球周邊部分路段都將實施交通疏導，建議民眾多多使用大眾運輸、騎乘YouBike。

紅球台南從3月29日從接官亭展開後，連續到永樂市場、台南公園、成大未來館、安平古堡今天到台南美術館二館，明天開始4天清明連假，4日上午11點至18點在河樂廣場、5日上午10點至17點在新化街役場、6日11點至18點在竹溪月見橋、7日10點至17點在大南門城。

10個展區中唯一不在台南市區內的展區，就是選定近90年歷史的新化街役場，這是一棟仿歐洲文藝復興時期戲院的建築形式，以樑柱和圓拱區隔出層次，是目前彰化以南僅存的街役場建築，曾在全台歷史建築百景票選中榮獲第4名。

日治時期新化名為大目降里，1920年改稱新化街，第一代街役場在信義路護安宮附近，1934年當時的新化街長梁道捐助興建現今的街役場，日本天皇還派建築專家前來監照；這裡也是平埔族西拉雅人的主要聚居地。

紅球活動是由美國的當代藝術家主導的「RedBall Project紅球計畫」，據了解，藝術家實地會勘後就選定新化街役場，超大紅球將卡在街役場建築與電梯的空間，旁邊就是台灣文學家楊逵文學紀念館，距離有最美老街之稱的新化老街也不遠，完全可以安排一日遊。