台南不一樣兒童節 海佃30樂開懷 「嗨」客任務等你來 ！
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台南市海佃國小慶祝兒童節，今舉辦 「海佃三十樂開懷、『嗨』客任務等你來」活動，除了表揚模範兒童，還有吉他社、烏克麗麗社、熱舞社、弦樂團等團隊表演，展現學習成果。曾獲得優異成績的英語讀者劇場、健康促進逗陣行答喙鼓的同學們，生動的肢體語言與聲音表情，讓活動精彩又有趣。
為了讓學生有不一樣的兒童節體驗，今年還規畫了闖關遊戲，有文賢國中的外師團隊以及中國醫大的師生團隊共襄盛舉，推出精彩豐富的闖關，包含以健康體衛為主題的「我健康、我驕傲 」、「平衡大師」；以友善校園、交通安全、性別平等為主題的「疊杯我不詐」；以營養教育為主題的「健康日日吃」；以及以閱讀推動、雙語教育、英語會話為主題的「索書號達人-It's me 」、「Long總來-非玩Book」、「Talk to with Reena 」。
闖關方式五花八門，包含疊杯競賽、麵粉吹球、雙語對話、通關密碼、走繩遊戲、戳戳樂、書架找書、動手操作等，而且只要集滿3個過關章，還可以摸彩。
老師戴麗文說，「今天的活動讓小朋友很開心，闖關遊戲是經過設計寓教於樂的活動，學生完成闖關後很有成就感。 學生郭睿鎧表示，「索書號達人-It's me」這一關令人印象深刻，「利用線索找到書很有趣」 。
家長蘇利潔分享，從開幕表演就驚艷全校，再到各關卡的遊戲設計，運用遊戲的趣味及內容知識教育推廣，為活動增添更多元的意義，全校學生在歡笑中，渡過了個快樂開心的兒童節。
校長佘豐賜說， 雖然天氣炎熱，但學生熱情不減，努力完成「嗨」客任務，期待明年能結合校訂課程，做更深入、系統的主題式規劃，讓學生有更全面的學習與展現。
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