台南不一樣兒童節 海佃30樂開懷 「嗨」客任務等你來 ！

台南市海佃國小慶祝兒童節,今舉辦 「海佃三十樂開懷、『嗨』客任務等你來」活動,除了表揚模範兒童,還有吉他社、烏克麗麗社、熱舞社、弦樂團等團隊表演,展現學習成果。曾獲得優異成績的英語讀者劇場、健康促進逗陣行答喙鼓的同學們,生動的肢體語言與聲音表情,讓活動精彩又有趣。

為了讓學生有不一樣的兒童節體驗,今年還規畫了闖關遊戲,有文賢國中的外師團隊以及中國醫大的師生團隊共襄盛舉,推出精彩豐富的闖關,包含以健康體衛為主題的「我健康、我驕傲 」、「平衡大師」;以友善校園、交通安全、性別平等為主題的「疊杯我不詐」;以營養教育為主題的「健康日日吃」;以及以閱讀推動、雙語教育、英語會話為主題的「索書號達人-It's me 」、「Long總來-非玩Book」、「Talk to with Reena 」。

闖關方式五花八門,包含疊杯競賽、麵粉吹球、雙語對話、通關密碼、走繩遊戲、戳戳樂、書架找書、動手操作等,而且只要集滿3個過關章,還可以摸彩。

老師戴麗文說,「今天的活動讓小朋友很開心,闖關遊戲是經過設計寓教於樂的活動,學生完成闖關後很有成就感。 學生郭睿鎧表示,「索書號達人-It's me」這一關令人印象深刻,「利用線索找到書很有趣」 。

家長蘇利潔分享,從開幕表演就驚艷全校,再到各關卡的遊戲設計,運用遊戲的趣味及內容知識教育推廣,為活動增添更多元的意義,全校學生在歡笑中,渡過了個快樂開心的兒童節。