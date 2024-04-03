大甲媽遶境8日抵嘉義 新港奉天宮周邊將交管
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大甲媽祖遶境進香活動5日登場，預計8日下午抵達嘉義新港奉天宮，警方將對奉天宮外圍道路及周邊道路進行交管，避免大量車流湧入市區街道造成交通及危險阻塞。
嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿表示，大甲媽祖至新港奉天宮遶境進香，8日上午11時至9日晚上12時，奉天宮外圍道路及周邊道路交管，汽車禁止進入，範圍在中正路、新中路、古民街與文昌路4條道路圍起來的區域，中山路奉天宮牌樓前路口也一樣管制。
警方說，8日上午11時至10日上午2時管制車輛從雲嘉交界的崙子橋及157線海瀛村路口進入新港，建議車輛改道路線行駛嘉86線轉164線至新港市區道路。
此外，執行公務車輛、管制區內居民車輛不受限，可自由進出。
警方強調，大甲媽活動期間提供各項為民服務措施，如有需要請撥打民雄分局新港分駐所電話（05）3742009。
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