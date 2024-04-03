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台南未繼承土地1坪逾百萬成另類地王 不繼承損失大了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市有不少黃金地沒人繼承，市府地政局發出未辦繼承新聞稿圖卡，籲請民眾快來繼承，不要喪失權益。圖／擷取畫面
台南市有不少黃金地沒人繼承，市府地政局發出未辦繼承新聞稿圖卡，籲請民眾快來繼承，不要喪失權益。圖／擷取畫面

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逾期未辦理繼承的土地並非沒有價值！台南市地政局統計，目前列管逾期未辦繼承登記土地，累計逾11萬筆，總價逾346億元；其中單價最高為中西區中山段，位於民族路商圈鄰近台南護專的商業區土地，公告土地現值每平方公尺逾27萬，市值每坪逾百萬。

地政局說，若以土地總價計算，總價最高的土地位於北區北元段面臨中華北路二段的住宅區土地，面積為1260.15平方公尺，以2024年公告土地現值計算總價逾6981萬。面積最大的是位於大內區二重溪段接近南184市道農地，面積超過4.3公頃。

地政局呼籲，繼承人辦理繼承登記可將不動產權屬公示於登記簿，有助於地籍釐正，請繼承人盡早早辦理繼承登記，避免列管期滿15年後被公開標售，以確保自身權益。

地政局表示，繼承登記應自繼承開始六個月內辦理，每逾1個月將處登記費1倍罰鍰，最高20倍。為避免繼承人因逾期申辦繼承登記而遭處罰鍰，登記機關每月依據戶政機關提供的前1個月死亡除戶資料，主動通知繼承人申辦繼承。

若繼承人自繼承開始超過1年未辦理，會清查、書面通知繼承人，並於每年4至6月辦理公告，公告期滿後列冊管理，列冊管理15年期滿則移請國有財產署辦理公開標售，移送標售前也會書面通知繼承人。歷年逾期未辦繼承列冊管理不動產，可至台南市未辦繼承系統查詢(未辦繼承查詢網址：https://reurl.cc/nrlNVn)。

地政局統計未辦繼承人數，2022年9610人，2023年1萬77人，兩年已通知1萬9687人。通知單載明不動產標示，民眾收到通知單，可透過圖資系統查看標的位置(國土測繪圖資服務雲https://reurl.cc/L4YbA9)，也可來電洽詢專人協助(連絡電話06-3901149)。

2024南市辦理逾期未辦理繼承公告，土地筆數為7379筆，總面積逾87公頃，建物棟數為418棟，建物總面積超過3萬平方公尺，公告資訊公布於南市各地政事務所網站(https://reurl.cc/g49WaV)

台南 繼承人

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