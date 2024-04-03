台南10大易肇事路口 永康占前2名

台南市近5年交通事故發生在有號誌路口占6成多，據統計，去年10大易肇事路口以永康、北區各3處最高，有議員指出，有些道路本身設計問題，會勘後也缺乏結構性改善；交通局表示，易肇事主因還是車流量大，會提醒遵守號誌及道路標示，加強執法力度及準度，今年也擇定5處路口改善。

交通部168交通安全入口網資料，南市去年交通事故4萬4775件，事故後30日內死亡人數296人，比前1年少10人，10大易肇事路口依序為永康區中正南路與中華路口（六甲頂）77件，永康區中央路和中華路口58件，東區小東路和勝利路口44件，南區南門路與健康路一段口43件，北區公園路和成功路口40件。

北區長榮路五段與長榮路四段、開元路口38件，永康區中華路和南台街口37件，中西區民族路三段和西門路二段口37件，中西區府前路一段及城隍街、建業街、開山路口34件，北區東豐路和長榮路四段口34件。

議員朱正軒說，永康區長期高居1、2名的易肇事路口，都是多個道路交織車流量大，交通局辦完會勘後路口改變並不大，有些道路需要重新設計，從結構性改變才能有效解決問題。

交通局表示，永康區中正南路與中華路口等前幾大易肇事路口都經過多次改善，包括車道檢討、路口標示調整，也實施科技執法，但事故率仍居高不下，還是和車流量大有關，提醒用路人依號誌及標示行駛。

交通局分析，「側撞事故」為最主要交通事故型態，指標性路口東區林森路與東門路口，就增設左轉專用車道、設置行人庇護島等改善後就未名列10大易肇事路口；今年選定東區小東路與勝利路口、南區南門路與健康路一段路口、中西區民族路三段與西門路二段路口、北區公園路與成功路口、北區長榮路五段、長榮路四段與開元路口共5處路口改善。