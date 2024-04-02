雲林清明燒金逾百噸 環保局「紙錢運鈔車」可預約代燒

掃墓燒金常引發「火燒墓仔埔」帶來PM2.5空汙，為人詬病，但燒金祭祖的習俗不可免，雲林縣每年清明燒金量達上百公噸，為降低空汙，環保局打造另類「運鈔車」到各墳區幫忙收集紙錢，運至環保金爐代燒，但對金紙代燒民眾看法不一，有人認為兼顧環保是好事，有人擔心祖先「收不到」，環保局認為心意為重，許多宮廟也代燒，一樣可保平安。

清明掃墓燒紙錢最容易引發火警，不僅消防隊每年疲於奔命，帶來的空汙也影響環境，雲林縣環保局今年打造「紙錢運鈔車」到各墓園集運金紙代燒，環保局指出，雲林每年清明期間燒紙錢數量高達上百公噸，環保局從2020年開始推出代燒服務，並運往虎尾殯葬所的環保金爐燒化。

環保局說，起初約到30處墓園集運金紙，去年增至75處，4年下來累積代燒紙錢量達約712公噸，有效削減19.61公噸一氧化碳及1.76公噸PM2.5，過去都以小貨車集運，今年更打造紙錢的「運鈔專車」，車斗印有各種文宣，呼籲民眾減量燒金及代燒服務內容，除提個人預約服務，也在崙背羅厝、虎尾惠來2處公墓定點收運。

對於環保局推出另類運鈔車集運代燒金紙，民眾看法不一，有人認為既無法普設環保金爐，集運代燒不失為環保減碳的好方法。但有民眾認為，墓前燒金是傳統習俗，金紙拿到外地燒，祖先恐會「收不到」，有失燒金祭祖的意義。