「1國中學區1日照中心」達成87.5% 雲林莿桐甘西活動中心今動土重建

衛福部推動全台「1國中學區1日照中心」，截至今年1月已有714學區布建日照中心，尚有12.5%未完成，雲林縣莿桐鄉甘西社區活動中心獲前瞻基礎建設及縣府補助拆除重建，今日動土，預估1年後完工，作為當地的日照中心及關懷據點。

甘西社區活動中心是社區照顧關懷據點, 每周一、三、五都有數十位長者參與各項預防老化及延緩失能活動，該建物於民國59年興建，現已老舊不堪使用，為維護長者活動安全，前年公所提報拆除重建計畫，獲前瞻基礎建設補助945萬元，加上公所配合款52.5萬元、雲林縣府補助52.5萬元，距離總經費2800萬仍不足1750萬元。

去年初縣議員鍾明馨、莿桐鄉代會主席林弼昇、甘西村長林建旭及莿桐鄉公所團隊向雲林縣長張麗善請命，張麗善大力支持該計畫，縣府加碼補助1200萬元，公所再自籌550萬元，總算在去年底湊足經費並完成招標，於今日動土。

莿桐鄉長廖秋蓉說，感謝縣府、議員、代表會及地方人士幫忙，完成2800萬元經費的籌措，期待建物盡快完成，完工後B級長照據點將委託專業機構經營，服務可擴及本鄉7個村落，拆除重建期間，已於村內尋找到民宅替代使用，社區照顧關懷據點會持續服務。

衛生局長曾春美表示，莿桐鄉公所積極爭取埔尾社區、甘西社區布建長照據點，縣長張麗善大力支持，工期預估一年，未來改建後一樓將維持活動中心長照C據點多功能場域，二樓則將成立長照B級據點。希望能盡快完工實踐服務。副縣長謝淑亞也說，大家一起出錢出力，讓長者能夠就地安養，才能讓在外地的子女安心打拚。