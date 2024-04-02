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夜市人集資逾億助5千人安葬 清明前爭取修法造福更多人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林夜市慈善會14年來捐贈給困苦人家的喪葬費逾億元，該協會在清明節前夕，爭取修訂殯葬管理條例，擴大幫助全國中低收入戶得以免費火化進塔。記者蔡維斌／翻攝
雲林夜市慈善會14年來捐贈給困苦人家的喪葬費逾億元，該協會在清明節前夕，爭取修訂殯葬管理條例，擴大幫助全國中低收入戶得以免費火化進塔。記者蔡維斌／翻攝

長年行善的雲林夜市慈愛會推動「艱苦人條款」，7年前獲立法院3讀通過殯葬管理條例第21條之1，讓全國列冊16萬「低收入戶」往生可享免費使用公立殯葬設施火化及塔位，由於全國尚有約11萬戶「中低收入戶」無法免費火葬進塔，該協會透過立委張嘉郡盼能爭取修法，加碼擴大受惠範圍。

由雲林7位夜市攤商發起成立的「雲林夜市慈愛會」，以每人每月捐500元方式號召更多夜市人發心行善，捐助喪葬費給弱勢人家，獲熱烈迴響，雖是擺夜市的小康家戶，但迄今14年發出的善款已高達1.3億元，幫助近5千名往生者安葬，入土為安。

代表捐贈的該協會理事長陳鴻榮，總以鞠躬雙手敬送善款，代表對亡者尊敬之意，每每讓受贈家屬如遇菩薩再世，感動萬分。

為擴大幫助苦難人家，該協會於7年前請求修法通過「艱苦人條款」，修訂殯葬管理條例第21條之1，讓全國列冊的16萬低收入戶，均可獲免費使用公立殯葬設施火化及塔位，受惠全國低收入戶，雲林縣更進一步率先於2020年通過自治法，讓「中低收入戶」也能享有免費進塔福利。

陳鴻榮表示，該協會從多年接濟中發現，有許多「中低收入戶」其實也很需要資源協助，包括棺木或火化，對弱勢家庭實為一大負擔，因此，期待能再透過修訂殯葬管理條例，讓全國約11萬「中低收入戶」往生者也能一樣享有免費塔位、火化及環保葬，得以功德圓滿。

該協會利用立委張嘉郡前往拜訪之際，當面請命，張嘉郡也敬佩夜市夥伴無限的愛心，多年來幫助無數困苦人家身後得以安葬，她說，擴大幫助更多困苦人家義不容辭，她將請國民黨團甚或民眾黨一起來推動提案修訂，期能順利通過。

陳鴻榮除表感謝，並指出，因應環保意識抬頭，殯葬管理條例第21條之1，有關環保樹葬部分尚未納入補助項目，期待也能一併修正。

雲林夜市慈善會在清明節前夕向立委張嘉郡請命，期能修訂殯葬管理條例，擴大幫助全國中低收入戶得以免費火化進塔。記者蔡維斌／翻攝
雲林夜市慈善會在清明節前夕向立委張嘉郡請命，期能修訂殯葬管理條例，擴大幫助全國中低收入戶得以免費火化進塔。記者蔡維斌／翻攝
雲林夜市慈善會在清明節前夕向立委張嘉郡請命，期能修訂殯葬管理條例，擴大幫助全國中低收入戶得以免費火化進塔。記者蔡維斌／翻攝
雲林夜市慈善會在清明節前夕向立委張嘉郡請命，期能修訂殯葬管理條例，擴大幫助全國中低收入戶得以免費火化進塔。記者蔡維斌／翻攝

低收入戶 夜市 雲林

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