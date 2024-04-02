馬路如虎口！南市近5年交通事故路口占6成3 側撞最嚴重

南市交通局分析近5年事故路口占6成3，其中「側撞事故」更成轄內最主要交通事故型態，交通局舉辦「台南市交通事故側撞防制策略論壇」，針對路口側撞、路段側撞的原因，如未依規定讓車、未依規定左轉、違反號誌管制、車輛提前起步等，共同研討側撞事故特性及防制策略議題，作為未來南市交通安全政策推動方向，以30日死亡人數降低百分之5為目標。

交通局表示，從2018年至2022年交通事故造成死傷有1萬7千多件，其中6成3發生在有紅綠燈的路口，台南市今年易肇事改善路口採3E策略(工程、教育、執法)；在加強執法力度與準度方面，盤點各路段事故熱區常見事故違規型態，編排各項專案違規取締勤務(如闖紅燈、超速、違停、轉彎未依規定、行人違規穿越道路、未帶安全帽等)，依發生時段增加執法力度。

在道路交通設施改善方面，分析易肇事路段事故特性，繪製碰撞構圖，辦理現勘檢視各項道路設施合宜性(行車導引設施(標誌、標線)、號誌路口視距及管制措施、路口縮減可行性等)，今年改善5路口，包括東區「小東路與勝利路口」、南區「南門路與健康路一段路口」、中西區「民族路三段與西門路二段路口」、北區「公園路與成功路口」、北區「長榮路五段、長榮路四段與開元路口」。

成大交管系系主任鄭永祥教授指出，增加公共運輸使用不僅節能減碳更能減少私有運具使用而衍伸停車、壅塞的問題，建議應持續與中央共同推廣公共運輸服務，並以TPASS（通勤月票）提升民眾使用吸引力。

淡江大學張勝雄教授建議持續加強分齡分眾式宣導，以貼近民眾、落實執行，並制定成果導向的績效指標，定期審視改善成效。