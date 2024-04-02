快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬路如虎口！南市近5年交通事故路口占6成3 側撞最嚴重

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東門與林森路口改善。圖／台南市交通局提供
台南市東門與林森路口改善。圖／台南市交通局提供

南市交通局分析近5年事故路口占6成3，其中「側撞事故」更成轄內最主要交通事故型態，交通局舉辦「台南市交通事故側撞防制策略論壇」，針對路口側撞、路段側撞的原因，如未依規定讓車、未依規定左轉、違反號誌管制、車輛提前起步等，共同研討側撞事故特性及防制策略議題，作為未來南市交通安全政策推動方向，以30日死亡人數降低百分之5為目標。

交通局表示，從2018年至2022年交通事故造成死傷有1萬7千多件，其中6成3發生在有紅綠燈的路口，台南市今年易肇事改善路口採3E策略(工程、教育、執法)；在加強執法力度與準度方面，盤點各路段事故熱區常見事故違規型態，編排各項專案違規取締勤務(如闖紅燈、超速、違停、轉彎未依規定、行人違規穿越道路、未帶安全帽等)，依發生時段增加執法力度。

在道路交通設施改善方面，分析易肇事路段事故特性，繪製碰撞構圖，辦理現勘檢視各項道路設施合宜性(行車導引設施(標誌、標線)、號誌路口視距及管制措施、路口縮減可行性等)，今年改善5路口，包括東區「小東路與勝利路口」、南區「南門路與健康路一段路口」、中西區「民族路三段與西門路二段路口」、北區「公園路與成功路口」、北區「長榮路五段、長榮路四段與開元路口」。

成大交管系系主任鄭永祥教授指出，增加公共運輸使用不僅節能減碳更能減少私有運具使用而衍伸停車、壅塞的問題，建議應持續與中央共同推廣公共運輸服務，並以TPASS（通勤月票）提升民眾使用吸引力。

淡江大學張勝雄教授建議持續加強分齡分眾式宣導，以貼近民眾、落實執行，並制定成果導向的績效指標，定期審視改善成效。

交通局長王銘德表示，台南市已成立易肇事路段口改善推動小組、高齡事故防制推動小組等多項專案陸續推動，根據交通部道安資訊平台最新交通事故統計，台南市112年死亡事故與111年相比已呈現緩步下降趨勢。

台南市東門與林森路口改善。圖／台南市交通局提供
台南市東門與林森路口改善。圖／台南市交通局提供

交通事故 公共運輸 台南

延伸閱讀

清明連假來台南玩 避開這些路段免塞車

陳其邁首鬆口：將增購14輛輕軌列車 班距縮短至6分鐘

南市公布第35批酒駕累犯 22人遍布14區、多人3次違規

交通違規記點調整 學者：微罪定義不應用罰鍰

相關新聞

黃偉哲任內首赴歐訪問 與立陶宛約納瓦市締盟如「家人」

台南市長黃偉哲任內首次赴歐出訪，於(立陶宛時間) 4月1日與約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯(Mindaugas S...

清明連假來台南玩 避開這些路段免塞車

清明節連續假期從4日到7日長達4天，除了掃墓追思先人外，許多民眾規劃好出遊的行程，台南市警察局交通大隊根據過去連續假期的...

寶林事件食安受關切 清明連假前嘉義市應景食品檢驗結果曝

國內首次爆發寶林茶室集體中毒「米酵菌酸」重大食安事件，衛福部至今仍查不出毒素哪裡來，也未公告處置指引遭批評；後天清明連假...

台南山區多處路段施工清明人車眾多 警籲留意交管

台南市南化、楠西、玉井等地風景區林立，假日遊客眾多沿路又有大型公墓，上周就有許多民眾提早返鄉掃墓，許多路口車水馬龍。清明...

夜市人集資逾億助5千人安葬 清明前爭取修法造福更多人

長年行善的雲林夜市慈愛會推動「艱苦人條款」，7年前獲立法院3讀通過殯葬管理條例第21條之1，讓全國列冊16萬「低收入戶」...

馬路如虎口！南市近5年交通事故路口占6成3 側撞最嚴重

南市交通局分析近5年事故路口占6成3，其中「側撞事故」更成轄內最主要交通事故型態，交通局舉辦「台南市交通事故側撞防制策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。