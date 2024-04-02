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曾萌職辭到堅守第一線保護兒少 南市社工吳雅芳獲全國表揚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全國社工表揚，（左起）陳姿君、林芳怡及（右起）楊逸宏、張家雯、鄭如君、楊琇評、吳雅芳。圖／台南市社會局提供
全國社工表揚，（左起）陳姿君、林芳怡及（右起）楊逸宏、張家雯、鄭如君、楊琇評、吳雅芳。圖／台南市社會局提供

4月2日是全國社工日，今年台南市榮獲中央表揚的社工人員共12名，台南市長黃偉哲在臉書特別介紹獲獎之一的台南市家防中心社工吳雅芳，堅守在第一線協處兒少保護事件個案，吳雅芳服務總年資已超過15年，曾處理跨國籍家庭中8名兒少案件，因積極不放棄，並結合50位社安網人力，協助重建個案母親的親職能力，修復其親子關係，最後順利完成8名兒少的安置與出養。

社工的服務內容時常面臨到高張力家屬的情緒，吳雅芳一度萌生離職念頭，然而，隨著服務的時間增長，她發現，多一點的同理個案的想法、境遇，以專業而溫暖提供適當協助，就多一點機會讓個案能繼續前進。

吳雅芳說，投入第一線兒少保護工作，給自己的提醒是「手裡握的是每個小朋友的生命安全，所做的任何決定都會對他人生產生很大的影響」。

吳雅芳說，在處理安置案時，要能了解家長情緒和訴求，要將孩子帶離原生家庭，家長會有很大的情緒，她也曾遇過小孩子被打得很慘，但不願跟社工走，進一步去理解孩子後，因為對孩子來說留在家裡是已知的，但跟社工走是未知的，反而會有很多焦慮擔心害怕。

吳雅芳指出，處理安置工作很需要團隊合作，因為一個人的看見是有限的，透過大家一起來有多重視角的理解，對這個家庭有更多的了解；對家長也要有同理心，不是政府來壓他而是夥伴關係，一起努力的目標是讓孩子越來越好。

黃偉哲感謝社工專業協助，承諾提供福利及支援服務，讓社工夥伴更安心、更專注工作。台南市提供以下福利與支援服務：在人身安全裝備：為執行風險業務的社工人員配備防狼噴霧器、工作紀錄器、防身警報器等安全設施；心理諮詢服務：提供社工人員免費的心理諮詢，協助紓解壓力、保持心理健康；法律支援：遇到法律層面需求，給予社工人員撰狀、律師費用等方面的專業支持

黃偉哲承諾減少社工師的工作負擔、提高待遇，是公部門必須持續優化的方向，無非在不斷的努力後，讓社工夥伴有更多的信心，留在社福領域一起奮鬥。

台南市12位社工人員獲衛生福利部表揚，年資20年以上獲「資深敬業獎」，為世界展望會台南分會督導張家雯、家扶基金會北區分事務所社工師何秋慧、新營醫院主任劉正玲及奇美醫院社工師林芳怡；社會局社工督導楊逸宏獲「績優社工督導獎」。

另社會局楊琇評、家暴防治中心吳雅芳、世界展望會新營中心鄭如君、家扶基金會北區分事務所陳姿君、祥允泰護理之家蘇琳軒、台南仁愛之家陳孟琳及柳營奇美醫院吳泓慶等7人獲「績優社工獎」。

台南市兒少保護社工吳雅芳圖／台南市社會局提供
台南市兒少保護社工吳雅芳圖／台南市社會局提供
全國社工表揚督導楊逸宏（左一）、社工師吳雅芳、楊琇評（右一及右二）。圖／台南市社會局提供
全國社工表揚督導楊逸宏（左一）、社工師吳雅芳、楊琇評（右一及右二）。圖／台南市社會局提供

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