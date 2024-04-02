快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

紅球台南移展安平古堡 營造當代藝術與歷史對話

中央社／ 台南2日電
美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現。圖/聯合報係資料
美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現。圖/聯合報係資料

紅球台南歷史街區策展行動今天移展安平古堡，在園區內熱蘭遮博物館廊道角落現身，可從不同角度與安平古堡瞭望塔或國定古蹟台灣城殘蹟同時入鏡，營造當代藝術與歷史對話場景。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天移展至著名觀光勝地安平古堡，有不少遊客一早就到現場等候，並猜測紅球可能出現位置，策展團隊於上午9時許完成紅球充氣，在園區內熱蘭遮博物館廊道角落現身。

一群跟著學校老師前往進行校外教學的國小學童進入園區後，驚呼聲此起彼落，「這是什麼啊」、「好大的氣球哦」、「氣球是怎麼塞進去那邊的啊」；而排隊等著近距離與紅球接觸、合影人潮不間斷，園區熱鬧滾滾。

台南市政府文化局古蹟營運科長李雪慈告訴中央社記者，今天雖是上班日，但上午人潮就相當多，目測約是平日2、3倍，可見紅球魅力十足。

李雪慈表示，藝術家選擇放置紅球的熱蘭遮博物館，原是建於1882年的安平稅務司公館，日治時期曾改為稅關俱樂部、台南史料館，二次大戰後，建物曾作為安平區公所使用，後來納入安平古堡古蹟範圍內，安平區公所遷走，曾有不同國家文化在此留下痕跡，此次有國外藝術家前來交流，是很適合地點。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣說，原本波希克最中意的紅球位置是在國定古蹟台灣城殘蹟城牆邊，但在審議過程中考量古城牆結構可能較脆弱，後來經計算決定於熱蘭遮博物館廊道角落，仍可透過不同角度與台灣城殘蹟同時入鏡，呈現當代藝術與歷史對話場景。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次造訪台南已陸續於風神廟接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭、成功大學未來館、安平古堡掀起熱潮，明天起將依序在台南市美術館2館、河樂廣場、新化街役場、竹溪公園月見橋、大南門城登場。

台南 國定古蹟 安平古堡 紅球

延伸閱讀

高美館30週年慶 邀民眾野營與藝術共眠

他好奇「台南紅球」為何引關注？ 內行解析：突破框架的藝術

「流」藝術聯展開幕 高雄藝術家展現原住民文化底蘊

紅球現身成大未來館 平行展帶觀眾看門道

相關新聞

黃偉哲任內首赴歐訪問 與立陶宛約納瓦市締盟如「家人」

台南市長黃偉哲任內首次赴歐出訪，於(立陶宛時間) 4月1日與約納瓦市(Jonava)市長辛可威斯(Mindaugas S...

清明連假來台南玩 避開這些路段免塞車

清明節連續假期從4日到7日長達4天，除了掃墓追思先人外，許多民眾規劃好出遊的行程，台南市警察局交通大隊根據過去連續假期的...

寶林事件食安受關切 清明連假前嘉義市應景食品檢驗結果曝

國內首次爆發寶林茶室集體中毒「米酵菌酸」重大食安事件，衛福部至今仍查不出毒素哪裡來，也未公告處置指引遭批評；後天清明連假...

台南山區多處路段施工清明人車眾多 警籲留意交管

台南市南化、楠西、玉井等地風景區林立，假日遊客眾多沿路又有大型公墓，上周就有許多民眾提早返鄉掃墓，許多路口車水馬龍。清明...

「1國中學區1日照中心」達成87.5% 雲林莿桐甘西活動中心今動土重建

衛福部推動全台「1國中學區1日照中心」，截至今年1月已有714學區布建日照中心，尚有12.5%未完成，雲林縣莿桐鄉甘西社...

夜市人集資逾億助5千人安葬 清明前爭取修法造福更多人

長年行善的雲林夜市慈愛會推動「艱苦人條款」，7年前獲立法院3讀通過殯葬管理條例第21條之1，讓全國列冊16萬「低收入戶」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。