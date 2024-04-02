紅球台南移展安平古堡 營造當代藝術與歷史對話

紅球台南歷史街區策展行動今天移展安平古堡，在園區內熱蘭遮博物館廊道角落現身，可從不同角度與安平古堡瞭望塔或國定古蹟台灣城殘蹟同時入鏡，營造當代藝術與歷史對話場景。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天移展至著名觀光勝地安平古堡，有不少遊客一早就到現場等候，並猜測紅球可能出現位置，策展團隊於上午9時許完成紅球充氣，在園區內熱蘭遮博物館廊道角落現身。

一群跟著學校老師前往進行校外教學的國小學童進入園區後，驚呼聲此起彼落，「這是什麼啊」、「好大的氣球哦」、「氣球是怎麼塞進去那邊的啊」；而排隊等著近距離與紅球接觸、合影人潮不間斷，園區熱鬧滾滾。

台南市政府文化局古蹟營運科長李雪慈告訴中央社記者，今天雖是上班日，但上午人潮就相當多，目測約是平日2、3倍，可見紅球魅力十足。

李雪慈表示，藝術家選擇放置紅球的熱蘭遮博物館，原是建於1882年的安平稅務司公館，日治時期曾改為稅關俱樂部、台南史料館，二次大戰後，建物曾作為安平區公所使用，後來納入安平古堡古蹟範圍內，安平區公所遷走，曾有不同國家文化在此留下痕跡，此次有國外藝術家前來交流，是很適合地點。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣說，原本波希克最中意的紅球位置是在國定古蹟台灣城殘蹟城牆邊，但在審議過程中考量古城牆結構可能較脆弱，後來經計算決定於熱蘭遮博物館廊道角落，仍可透過不同角度與台灣城殘蹟同時入鏡，呈現當代藝術與歷史對話場景。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次造訪台南已陸續於風神廟接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭、成功大學未來館、安平古堡掀起熱潮，明天起將依序在台南市美術館2館、河樂廣場、新化街役場、竹溪公園月見橋、大南門城登場。