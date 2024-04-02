聽新聞
test
0:00 / 0:00
崙背唯一歷史建築修復超前 工地開放進入藏「驚喜」
雲林縣崙背分駐所僅存的2棟日式木造宿舍，是鄉內目前唯一歷史建築，縣府去年斥資2500多萬元修復，現工程進度達9成，文化觀光處今起舉辦工地展，開放民眾在完工最後階段一覽文資保存工法，6月完工後作為故事屋及青創空間。
文觀處副處長蘇建蒼今天說，根據大正六年、1917年分駐所地籍圖查實，崙背分駐所宿舍群昔為一座完整區域範圍，占地約1005坪，空間由多棟建築物組構而成。
蘇建蒼表示，目前僅存的2棟日式木造宿舍2010年登錄為雲林縣歷史建築，包括28.1坪左右的主官宿舍（判任官甲種官舍）及雙拼宿舍（判任官丙種官舍），面積約33.3坪。
由於該宿舍群見證崙背鄉發展歷史，蘇建蒼指出，歷經2次調查研究及規畫設計工程，3年前獲中央經費支持，縣府共投入2595萬元進行修復，施工期約15個月。
建築師呂政道說，該工程修復重點以完整紀錄及呈現日式宿舍構造的材料與工法，進行屋架、雨淋板及編竹夾泥牆等建物構造拆卸、調查和修復。
修復匠師導覽時說，修復階段也能一睹當年最具特色的犁壁榫、蛇頭榫、十字榫等傳統木工榫接工法；另也在屋面板發現當時供料商為日治時期台南市最大的木材商「永森記商行」，處處藏驚喜。
文觀處表示，今年夏天完工後，將打造崙背鄉第一處青銀世代合作平台，設置詔安客家講古屋、青年駐地工作站，串聯周邊的詔安客家文化館、舊鄉長宿舍及回鄉青年，發揚客家文化。
雲林縣目前已完成20件古蹟歷史建築修復工程，尚有11件正在進行中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言