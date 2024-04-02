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崙背唯一歷史建築修復超前 工地開放進入藏「驚喜」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣崙背分駐所修復現況；文化觀光處今起舉辦工地展，開放民眾在6月完工前的最後階段一覽文資保存工法。圖／雲林縣政府提供
雲林縣崙背分駐所修復現況；文化觀光處今起舉辦工地展，開放民眾在6月完工前的最後階段一覽文資保存工法。圖／雲林縣政府提供

雲林縣崙背分駐所僅存的2棟日式木造宿舍，是鄉內目前唯一歷史建築，縣府去年斥資2500多萬元修復，現工程進度達9成，文化觀光處今起舉辦工地展，開放民眾在完工最後階段一覽文資保存工法，6月完工後作為故事屋及青創空間。

文觀處副處長蘇建蒼今天說，根據大正六年、1917年分駐所地籍圖查實，崙背分駐所宿舍群昔為一座完整區域範圍，占地約1005坪，空間由多棟建築物組構而成。

蘇建蒼表示，目前僅存的2棟日式木造宿舍2010年登錄為雲林縣歷史建築，包括28.1坪左右的主官宿舍（判任官甲種官舍）及雙拼宿舍（判任官丙種官舍），面積約33.3坪。

由於該宿舍群見證崙背鄉發展歷史，蘇建蒼指出，歷經2次調查研究及規畫設計工程，3年前獲中央經費支持，縣府共投入2595萬元進行修復，施工期約15個月。

建築師呂政道說，該工程修復重點以完整紀錄及呈現日式宿舍構造的材料與工法，進行屋架、雨淋板及編竹夾泥牆等建物構造拆卸、調查和修復。

修復匠師導覽時說，修復階段也能一睹當年最具特色的犁壁榫、蛇頭榫、十字榫等傳統木工榫接工法；另也在屋面板發現當時供料商為日治時期台南市最大的木材商「永森記商行」，處處藏驚喜。

文觀處表示，今年夏天完工後，將打造崙背鄉第一處青銀世代合作平台，設置詔安客家講古屋、青年駐地工作站，串聯周邊的詔安客家文化館、舊鄉長宿舍及回鄉青年，發揚客家文化。

雲林縣目前已完成20件古蹟歷史建築修復工程，尚有11件正在進行中。

雲林縣崙背分駐所僅存的2棟日式木造宿舍，是鄉內目前唯一歷史建築，縣府去年斥資2500多萬元進行修復。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣崙背分駐所僅存的2棟日式木造宿舍，是鄉內目前唯一歷史建築，縣府去年斥資2500多萬元進行修復。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣崙背分駐所僅存的2棟日式木造宿舍，是鄉內目前唯一歷史建築，縣府去年斥資2500多萬元進行修復。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣崙背分駐所僅存的2棟日式木造宿舍，是鄉內目前唯一歷史建築，縣府去年斥資2500多萬元進行修復。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣崙背分駐所修復現況；文化觀光處今起舉辦工地展，開放民眾在6月完工前的最後階段一覽文資保存工法。圖／雲林縣政府提供
雲林縣崙背分駐所修復現況；文化觀光處今起舉辦工地展，開放民眾在6月完工前的最後階段一覽文資保存工法。圖／雲林縣政府提供
雲林縣崙背分駐所修復進度達9成，文化觀光處今起舉辦工地展，不少當地民眾參加，一睹歷史建築風采。圖／雲林縣政府提供
雲林縣崙背分駐所修復進度達9成，文化觀光處今起舉辦工地展，不少當地民眾參加，一睹歷史建築風采。圖／雲林縣政府提供

客家文化 歷史建築 雲林

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