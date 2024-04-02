季節限定夢幻美景 嘉義市桃花心木大道變裝空拍如卡通動畫

嘉義市區世賢路二、三段被譽為「最美桃花心木大道」，每逢3月中下旬至4月桃花心木落葉期，連綿逾千棵參天桃花心木由綠轉紅褐色，隨風飄落樹葉為地面鋪上一片紅褐，充滿詩意美景，令人駐足讚嘆；嘉義攝影家黃威雄醫師空拍桃花心木大道，彩色變葉美景，有如置身卡通動畫世界！

黃威雄將空拍美景貼在地臉書社群「嘉義之美」說，家住在世賢路上真是幸福啊！彩色的世賢路空拍，好像卡通動畫的世界！世賢路的魔幻時刻，大葉桃花心木變裝秀上場，繽紛的色彩綿長2公里，記憶中顏色最美的一年，就是現在！

網友紛紛按讚說，「全國最漂亮的桃花心木落葉大道，嫣紅粉黛色彩繽紛」、「 今年真的特別的美」、「這個漸層也太美了吧！」

市府說，春暖花開，世賢路桃花心木廊道，卻是落葉繽紛，呈現秋日氛圍，非常浪漫。遇到微風吹拂，落葉隨風飛舞，行人穿越其中彷彿迎來天上落下紅葉雨，有如電影場景般夢幻。高空鳥瞰整排桃花心木，可見翠綠、金黃、紅褐等多采多姿的繽紛色調，彷彿瞬間置身國外。

市府表示，享受桃花心木美景，除了散步，騎單車是好選擇！環市自行車道串聯自行車道，搭配YouBike2.0系統，讓民眾自在輕騎，穿梭世賢路桃花心木綠廊，欣賞落葉紛飛，但美麗落葉潛藏危機，常有機車騎士車速過快打滑失控，環保局設「告示牌」，加強人力清掃，不讓落葉美景成為「隱形殺手」。