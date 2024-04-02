海瀛村將建新養雞場 村民抗議促遷

嘉義縣新港鄉海瀛村將新建養雞場，鄰近大潭、西庄、海瀛村民昨天群起拉白布條抗議，指出村內已多座養雞場，「平時門窗上都有雞毛，吃飯還得配雞屎味」，不願再有新的；鄉長葉孟龍說，將一起連署向縣府要求讓養雞場停工並遷移他址。縣府回應，完工後會審查相關廢汙設施等，符合規定才核發畜牧登記證。

縣府農業處解釋，先前依規定核發畜牧設施容許使用，鄉公所也核准建照讓業者動工，不過嘉縣的新設置畜牧場管理自治條例並未規定新設場要與鄰地達成共識，若收到連署書，會請公所去和業者協調。

數十名村民到養雞場預定位址拉起「拒絕汙染環境」、「強烈抗議」等布條，新港鄉民代表林嘉慶說，許多家戶現在冷氣、窗戶都有雞毛，未來吹北風，新養雞場會影響整個大潭村，更憂心這一場通過，再來有更多養雞場接踵而來；農地何姓地主說，一片良田中赫然冒出1間養雞場，影響周圍農作物，農牧應分開。

縣議員林秀琴說，趁業者還沒投入太多成本，公所、縣府要協調遷他處；議員林岱杰說，應再檢視養雞場管線設置評估環境汙染程度。