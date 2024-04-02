老屋新賣 帶動商機與風氣

台南歷史街區老屋多，近年房價高漲，出現不少「老屋新賣」，老屋整修後改為民宿或翻倍賣出，連在郊區的老舊房屋原價值數百萬元，翻新後價值超過2000萬元，類似的情形不少。台南危老重建輔導團人員指出，不少北部人來買房，申請危老重建。

南市都發局表示，危老重建除了稅捐優惠，還有6%至8%的容積率增加獎勵，不管房子是要自住或賣人，若房子符合危老重建條件，比起自建應是比較省事且划算的選擇。

台南市區及南科、高鐵站周遭房價持續上漲，帶動房地產，不少人不買新房，而是老屋拉皮整建，讓房子變新、結構也增強，有的自住、有的賣掉，搭上近年房市快車。

中西區巷子1間超過50年的小地坪破爛老屋，價值僅剩土地，以約200萬元賣出，新屋主稍加整理後以400多萬元售出，第3個屋主請來設計師裝修，去年賣出900萬元。

即使郊區也很夯，東區巷子內有棟3樓老屋，3年前市價約600萬元，經整建、拉皮後如新房，2年前以1400多萬元賣出，現在市價已漲到約2000萬元，也帶動附近把老房子拉皮整建再賣出的風氣。

台南也有北部買房者，有的北部人來台南買房經營民宿，也有人北漂有成後回台南買房；1名台南危老重建輔導團人員觀察，有人知道危老重建優惠多，特別是房屋稅最長可優惠12年，認為多等幾個月也無所謂，其中不少申請人是住在北部的民眾。