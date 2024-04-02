台南老屋多 危老重建加緊腳步

台南全市71萬多棟建築，其中屋齡30年以上超過35萬棟，為避免老舊建物成潛在危險，市府推動危險及老舊建築物多年，截至前天申請危老重建374件、核定340件。都發局指出，市區沒電梯的老公寓，將是努力推危老重建對象。有議員建議，也要協助介入留住私人產權老房子；市府回應，若有文資價值老屋可向市府諮詢。

市府成立危老重建輔導團，由長榮大學、南市建築師公會協助民眾辦理，以提高申請意願。南市建築師公會指出，兩年來媒合70多件，發現民眾申請危老重建的考量是資金，錢不夠就會猶豫，而疫情時因物價漲、工人難找，建屋成本大幅提高，也會影響民眾意願，疫情前1坪約15萬元，去年底達到高峰約23萬元，但目前已降到2字頭以下，也是危老重建好時機。

長榮大學土地與環境發展研究中心人員說，6年多來媒合約270件，不少人起先以為很麻煩，但申請後受到協助，才發現滿快速的，還會「呷好逗相報」，但也有人拆了房子，想申請危老重建已來不及，因此，「要重建前不要急著拆房子」。

南市危老重建推動邁入第7年。都發局表示，截至3月底共374件申請，核定340件，依人口及房屋比率，在6都數一數二，而申請的房屋絕大多數是透天厝，但不一定屋齡愈老就愈危險，有的房屋超過50年還比30多年的房屋堅固，因建築結構、材質狀況而不同，是否構成危老須經評估。

市議員沈震東說，台南危老重建做得很好，但從文化古都角度來看，有更多老房子涉及私人產權，市府應主動介入及幫忙，留住歷史街區巷弄之美。

都發局表示，老房要拆除或改建都可先向市府諮詢，市區不少超過40年無電梯的公寓，最近就有1處老公寓不尋求都更，要申請危老重建，目前僅有1、2戶尚未同意，若能成功具有指標意義，也是危老重建努力方向。