瓜農心血全泡湯…台南逾10公頃西瓜「泡水裡」 陳亭妃要求檢討農業排水

台南市昨晚到今天清晨大雨，善化六分寮、東勢寮一帶10餘公頃即將收成的西瓜、一夕之間全部泡在水裡，瓜農心血全泡湯。立委陳亭妃表示，已在立院向農業部長陳駿季反映瓜農遇到的問題，要求協助。

農業局長李建裕表示，農民尚未向區公所提報西瓜因雨受損情形，但會進一步了解原因，若是農田排水問題，會找原因協助處理；但也請農友若因天候影響有災情，能立即向區公所反映，農業局會立即協助處理。

陳亭妃表示，今早接到市議員李偉智議員與地方里長的陳情，指昨晚夜間大雨，善化六分寮、東勢寮一帶，10餘公頃即將收成的西瓜全泡在水裡。她說，雖然在立法院，但接到訊息後，就直接請秘書與李偉智、善化區長方澤心、六德里長楊駕現場直擊，並且用視訊讓她了解現場所有的狀況，也立即向農業部長陳駿季反映瓜農遇到的問題，請他們隨時注意台南市政府的通報狀況，並盡力協助。

陳亭妃說，昨天的雨勢讓10餘公頃即將收成的西瓜全部泡在水裡，讓瓜農的心血可能化為烏有，農民早上一到瓜田，完全無法相信，接獲陳情後，馬上派秘書協同到瓜田關心，因為當務之急，就是要先瞭解致災原因及受影響面積，才能要要求農業部成立專案小組進行相關的作業程序。

陳亭妃表示，為因應極端氣候，許多農地未設有良好的灌溉及排水設施，此次的受損案件，其實跟農地排水有絕大的關係，已要求農業部要即刻檢討農地的排水，千萬不要因為農地周邊排水不良，引發農民的擔憂與恐慌。