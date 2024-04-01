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嘉義縣市交界八掌溪曾嚴重淹水釀災 現防洪基準自50年升至100年

中央社／ 嘉義縣1日電
經濟部水利署第五河川分署1日指出，針對八掌溪及支流赤蘭溪匯流口一帶清淤並加高堤防，防洪保護基準已由50年提升至100年。中央社
經濟部水利署第五河川分署1日指出，針對八掌溪及支流赤蘭溪匯流口一帶清淤並加高堤防，防洪保護基準已由50年提升至100年。中央社

嘉義去年9月暴雨致八掌溪及支流赤蘭溪匯流口一帶水漫堤防，台82線快速公路中和交流道嚴重淹水釀災，事後經濟部水利署針對此處清淤並加高堤防，防洪保護基準已由50年提升至100年。

經濟部水利署第五河川分署副分署長陳世峰今天告訴中央社記者，去年9月水患後，立即開始清淤，範圍由八掌溪、赤蘭溪匯流口至永欽二號橋上游約900公尺處，並加高堤防。

陳世峰說，堤防加高範圍從八掌溪支流赤蘭溪永欽二號橋右岸往上、下游延伸，下游長度為660公尺、上游長度為703公尺，合計為1363公尺（約1.4公里），加高高度為0.2至1.2公尺之間，八掌溪流域防洪保護基準也因此由50年提升至100年。

在河道清淤疏濬方面，陳世峰說，於去年9月10日後至今年3月31日止，八掌溪主流部分疏濬量為18.95萬立方公尺，八掌溪支流赤蘭溪部分疏濬量為19.4萬立方公尺，合計八掌溪水系總疏濬量為38.35萬立方公尺。

此外，113年度八掌溪高莖植物剷除成果，截至昨天為止，總剷除面積約為12.7公頃；第五河川分署持續清淤，希望今年汛期八掌溪流域不會發生淹水災情。

嘉義縣中埔及水上地區，去年9月10日強降近300毫米雨量，加上山區下起豪大雨，嘉義縣市交界永欽二號橋下的赤蘭溪宣洩不及，導致南岸堤防溢堤，洪水瞬間衝向地勢最低窪的中和交流道及嘉175線聯外道路，導致多輛汽車滅頂，造成1對7旬夫婦陳屍車內，鄰近養雞場也損失慘重。

嘉義 暴雨 洪水 淹水

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